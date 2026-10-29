Frankfurt am Main (ots) -Für die Kinder im tansanischen Chiwonda, einem Unterdorf von Chimbuko im Distrikt Tandahimba, rückt eine eigene Schule in greifbare Nähe: Mit dem ersten Spatenstich hat der Bau einer neuen Primarschule begonnen, die künftig bis zu 370 Kindern aus Chiwonda und den umliegenden Gemeinden Platz bieten soll. Das Projekt wird gemeinsam von Lufthansa City Center (LCC), help alliance (Lufthansa Group) und der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP unterstützt. Insgesamt sollen rund 175.000 Euro in den schrittweisen Aufbau der Schule fließen, die bis 2029 fertiggestellt werden soll.Sieben Kilometer Schulweg - viele Kinder bleiben dem Unterricht fernWie dringend die neue Schule benötigt wird, zeigen die Zahlen aus Chiwonda: Von 178 Kindern im schulpflichtigen Alter besuchen derzeit nur 78 regelmäßig eine Schule. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Entfernung: Bis zur nächstgelegenen Primarschule sind es sieben Kilometer. Mit der neuen Schule sollen die Wege deutlich kürzer und der regelmäßige Schulbesuch für wesentlich mehr Kinder möglich werden.Die Gemeinde selbst hatte den Handlungsbedarf bereits vor fünf Jahren erkannt und mit dem Bau zweier Klassenräume begonnen. Wegen fehlender finanzieller Mittel konnten die Gebäude jedoch nicht fertiggestellt werden. Nun wird das Vorhaben mit Unterstützung der drei Partner und in Zusammenarbeit mit zwei lokalen Organisationen fortgesetzt.Erste Kinder könnten bereits im Frühjahr 2027 unterrichtet werdenIn einem ersten Schritt werden die beiden bereits im Rohbau vorhandenen Klassenräume fertiggestellt und ein weiterer Klassenraum mit Lehrerzimmer errichtet. Hinzu kommen ein Toilettenblock mit 16 Grubenlatrinen sowie eine Regenwassersammelanlage, die künftig die Wasserversorgung auf dem Schulgelände sicherstellen soll. Die Kosten dieser ersten Bauphase belaufen sich auf rund 51.000 Euro. Die Fertigstellung ist für Februar 2027 vorgesehen. Damit könnten bereits im Frühjahr 2027 die ersten Kinder in der neuen Schule unterrichtet werden - noch bevor das gesamte Bauvorhaben abgeschlossen ist.Bis 2029 soll die Schule schrittweise auf insgesamt acht Klassenräume mit Platz für bis zu 370 Kinder ausgebaut werden. Geplant sind außerdem vier Lehrerzimmer, weitere Sanitäranlagen, ein Wohnhaus für Lehrkräfte, eine einfache Schulküche sowie die notwendige Ausstattung mit Schulmöbeln. Bei Planung und Bau werden die geltenden Schulbaunormen und Anforderungen der tansanischen Regierung berücksichtigt.Drei Partner bündeln ihre KompetenzenDie drei Organisationen übernehmen dabei unterschiedliche Aufgaben: Lufthansa City Center hat das Projekt initiiert und mobilisiert sein Netzwerk aus Reisebüros, Mitarbeitenden, Partnern und Kunden, um den Schulbau über die gesamte Laufzeit zu unterstützen und zu finanzieren. FLY & HELP verantwortet gemeinsam mit lokalen Partnern die Planung und Umsetzung des Bauvorhabens. help alliance bringt ihre Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit ein, stellt die Spendenplattform bereit und begleitet das Projekt durch Prüfung, Monitoring und transparente Berichterstattung."Bildung eröffnet Kindern Chancen und neue Perspektiven. Deshalb ist dieses Schulprojekt für mich ein echtes Herzensprojekt. Besonders schön ist es zu sehen, wie aus einer ersten Idee durch das gemeinsame Engagement vieler Beteiligter Schritt für Schritt eine Schule entsteht, die das Leben der Kinder langfristig verändern kann", sagt Nina Koehler, die die Spendeninitiative leitet und im Hauptberuf als Programm- und Transformationsmanagerin für LCC tätig ist.Die Initiative wurde anlässlich des 35-jährigen Firmenjubiläums von Lufthansa City Center ins Leben gerufen und im September 2026 erstmals öffentlich vorgestellt. Mit dem gemeinsamen Engagement wollen die drei Partner langfristig die Bildungschancen der Kinder in Chiwonda und den umliegenden Gemeinden verbessern.Mehr Infos zum Projekt finden Sie hier:helpallianceLufthansa City Center (https://lufthansa-city-center.com/de/unternehmen/wir-bauen-eine-schule/)Fly & Help (https://www.fly-and-help.de/pr)Über die Projekt-Partner:Mit rund 600 Büros in 110 Ländern und einem Gesamtumsatz von 7,78 Milliarden Euro (2025) ist Lufthansa City Center (LCC) das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. Das Netzwerk inhabergeführter Reisebüros ist sowohl im touristischen als auch im Geschäftsreisebereich aktiv. LCC ist Mitglied wichtiger Branchenverbände sowie seit 2011 der Nachhaltigkeitsinitiative Futouris und wurde mehrfach für seinen Kundenservice ausgezeichnet.help alliance ist die Hilfsorganisation der Lufthansa Group. 1999 von 13 Lufthansa-Mitarbeitenden gegründet, unterstützt sie heute mehr als 80 Projekte in über 40 Ländern. Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen der Lufthansa Group bringen ehrenamtlich Zeit, Wissen und Netzwerke ein und arbeiten eng mit erfahrenen lokalen Partnern zusammen. So entsteht ein wirkungsvolles Netzwerk, das jungen Menschen durch Bildung, Ausbildung und Arbeit langfristige Perspektiven eröffnet und sie stärkt, ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2009 dafür ein, Kindern in Entwicklungs- und Schwellenländern durch den Bau von Schulen den Zugang zu Bildung und damit die Chance auf eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Dank der Unterstützung zahlreicher Spenderinnen und Spender konnten bereits 1.170 Schulen in 60 Ländern errichtet und so rund 234.000 Kindern neue Bildungsperspektiven eröffnet werden. Alle Spendengelder fließen 1:1 in die Projekte, da Reiner Meutsch alle Kosten der Stiftung privat trägt bzw. diese durch Sponsoren finanziert werden. Die Stiftung trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI), das für einen verantwortungsvollen und transparenten Umgang mit Spenden steht.Pressekontakt:help alliance: amelie.schwierholz@dlh.deFLY & HELP: silanca.Weihmann@fly-and-help.deLCC: tim.holzapfel@lcc.deOriginal-Content von: Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51485/6380468