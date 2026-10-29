Alphabet & Microsoft: Fortinet: 25% Crash | T-Mobile: Beruhigung | VV: Aktie trotzt schwachen Zahlen

Das KI-Fieber geht wieder zurück. Microsoft und Alphabet zeigen die beiden Seiten der KI-Medaille. Während der Softwarekonzern prächtig verdient, steigt die Verschuldung bei der Google-Mutter. Ein Warnsignal?Der KI-Unterschied: Microsoft kassiert, Alphabet verbrennt Milliarden! Zwei Tech-Giganten, zwei völlig unterschiedliche Börsenreaktionen! Während Microsoft nach seinen Quartalszahlen jubeln darf, erlebt die Google-Mutter Alphabet einen regelrechten Ausverkauf. Zeitweise verliert Alphabet mehr als 400 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Hat Alphabet ein KI-Problem? Fortinet-Crash: 25 Prozent Kursverlust! Diese Zahl schockiert die Anleger 20 Prozent mehr Umsatz, 29 Prozent mehr …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran