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Markus Weingran
29.10.2026 15:27 Uhr
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Alphabet & Microsoft: Fortinet: 25% Crash | T-Mobile: Beruhigung | VV: Aktie trotzt schwachen Zahlen

Das KI-Fieber geht wieder zurück. Microsoft und Alphabet zeigen die beiden Seiten der KI-Medaille. Während der Softwarekonzern prächtig verdient, steigt die Verschuldung bei der Google-Mutter. Ein Warnsignal?Der KI-Unterschied: Microsoft kassiert, Alphabet verbrennt Milliarden! Zwei Tech-Giganten, zwei völlig unterschiedliche Börsenreaktionen! Während Microsoft nach seinen Quartalszahlen jubeln darf, erlebt die Google-Mutter Alphabet einen regelrechten Ausverkauf. Zeitweise verliert Alphabet mehr als 400 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Hat Alphabet ein KI-Problem? Fortinet-Crash: 25 Prozent Kursverlust! Diese Zahl schockiert die Anleger 20 Prozent mehr Umsatz, 29 Prozent mehr …

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© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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