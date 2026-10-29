Neuss (ots) -Angetrocknete Soße unter dem Esstisch, ein schmieriger Film vor dem Herd oder verschütteter Saft, der im Flur festklebt: Wo Wischen allein nicht ausreicht, waren lange ein separates Dampfgerät oder kräftiges Nachschrubben nötig. Mit den kabellosen Wischsaugern von Tineco - weltweit führender Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt und Teil der ECOVACS Gruppe - lassen sich solche Verschmutzungen heute mit Dampf lösen, der sich bei Bedarf zuschalten lässt: im selben Gerät, das auch saugt, wischt und das Schmutzwasser wieder aufnimmt. Die Dampfreinigung wird damit Teil der alltäglichen Bodenpflege.Hinter diesem Komfort steht eine der Kerntechnologien von Tineco: Seit 2022 hat der Hersteller Dampf kontinuierlich vom eigenständigen Reinigungsverfahren zu einer Funktion weiterentwickelt, die mit Sensorik, Bürstenrotation und Selbstreinigung zusammenarbeitet.Bodenpflege im WandelDie Bodenpflege im Haushalt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich ausdifferenziert: Staubsauger übernehmen Staub und trockenen Schmutz, Saugroboter automatisieren die regelmäßige Grundreinigung. Für verschüttete Getränke und feuchten Alltagsschmutz haben sich Nass-Trockensauger etabliert, die in einem Arbeitsgang saugen und wischen. Bodenpflegegeräte gehen damit weit über das reine "Staubaufnehmen" hinaus und decken heute ein deutlich breiteres Spektrum an Verschmutzungen auf Hartböden ab.Sensorik statt HandarbeitDie Grundlage für die heutige Dampftechnologie legte Tineco bereits früher. Das 1998 mit Staubsaugern gestartete Unternehmen brachte 2019 die PURE ONE-Serie mit der iLoop Smart Sensor-Technologie auf den Markt, die den Verschmutzungsgrad erkennt. 2020 folgte mit dem FLOOR ONE S3 die smarte Sensorik im kabellosen Wischsauger. Seitdem verfolgt Tineco die Frage, wie Geräte Verschmutzungen selbst erkennen, nasse Rückstände zuverlässig aufnehmen und den Pflegeaufwand für Nutzerinnen und Nutzer reduzieren können.2022: Ein Gerät statt zweiMit dem FLOOR ONE S5 Steam integrierte Tineco 2022 die Dampfreinigung erstmals in einen seiner Wischsauger. Bei hartnäckigen Verschmutzungen in der Küche lässt sich die Dampffunktion direkt am selben Gerät wählen, im Anschluss startet ein Selbstreinigungszyklus. Der Wechsel zu einem separaten Dampfgerät entfällt.2023: Weniger Nachjustieren während der ReinigungDer FLOOR ONE S7 Steam führte 2023 die HyperSteam-Technologie mit einer angegebenen Temperatur von 140 °C und zwei Dampfmodi ein, zwischen denen je nach Reinigungsaufgabe gewählt werden kann. Der iLoop Smart Sensor passt Saugkraft, Wasserdurchfluss und Bürstendrehzahl automatisch an den Verschmutzungsgrad an, während das MHCBS-Frischwassersystem die Bürste kontinuierlich mit sauberem Wasser reinigt und das Schmutzwasser aufnimmt. Das Gerät nimmt damit einen Teil der Arbeit ab, die sonst bei den Nutzerinnen und Nutzern liegt: Verschmutzungen einschätzen, die Reinigungsintensität anpassen und die Bürste kontrollieren. Verschüttetes nach dem Essen oder Spuren von Haustieren lassen sich so ohne ständiges Nachregeln mit erledigen.2025: Bis unters Sofa - und mit der Bürste gegen hartnäckige Flecken2025 erhöhte Tineco mit dem FLOOR ONE S7 Stretch Steam die angegebene HyperSteam-Temperatur auf 160 °C und ergänzte ein 180°-Lay-flat-Design: Das Gerät lässt sich flach auf den Boden legen und erreicht so auch Flächen unter Betten und Sofas. Bereiche, für die früher Möbel verrückt oder ein Handgerät eingesetzt werden mussten, werden damit Teil der regulären Bodenreinigung. Dreiseitige Kantenreinigung und die FlashDry-Selbstreinigung mit Trocknung erweitern die Pflege über den Boden hinaus auf das Gerät selbst und vereinfachen die Nachbereitung.Im selben Jahr kam die FLOOR ONE S9 Artist Steam-Serie mit 160 °C HyperSteam auf den Markt. Neu ist hier die ReverseScrub-Funktion: Per Knopfdruck lässt sich die Drehrichtung der Bürstenrolle umkehren. Die Kombination aus Dampf und mechanischem Schrubben bietet einen neuen Ansatz für punktuelle, hartnäckige Flecken und macht wiederholtes, kraftvolles Nachschrubben seltener nötig. Für den in Europa erhältlichen FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro gibt Tineco erstmals zwei Werte an: eine maximale interne Heiztemperatur von 160 °C und eine Temperatur am Dampfaustritt von mindestens 99 °C.2026: Dampf genau dort, wo er gebraucht wirdMit dem FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam hat Tineco 2026 die Dampfreinigung um eine Dampfabgabe auf Abruf erweitert. Für besonders hartnäckige oder eingetrocknete Flecken lässt sich per Tastendruck die 30-sekündige BoostSteam + ReverseScrub-Technologie aktivieren. Diese kombiniert zwei Funktionen: Die 230 °C BoostSteam-Technologie löst eingetrocknete, klebrige und fettige Verschmutzungen mit einem kraftvollem Dampfstrahl an. Gleichzeitig wechselt die Bürstenrolle durch ReverseScrub ihre Drehrichtung und bearbeitet die betroffene Stelle intensiv. Anschließend werden gelöster Schmutz und Schmutzwasser mit 25 kPa Saugleistung direkt aufgenommen. Der erste Dampfzyklus benötigt rund 20 Sekunden zum Aufheizen, jeder weitere Zyklus nur noch 5 Sekunden.Der FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam ist bei Amazon und Tineco erhältlich, die Modellvariante FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium mit einem erweitertem Zubehörpaket bei Media Markt und Otto.Mehr als eine ZahlVon der ersten Dampffunktion im S5 Steam bis zum Dampf auf Abruf im S9 Artist Boost Steam: Die Entwicklung bei Tineco umfasst mehr als steigende Temperaturwerte. Sie zeigt vor allem, wie Dampf immer enger mit dem gesamten Reinigungsprozess verzahnt wurde. Im Alltag bedeutet das weniger Gerätewechsel, weniger Möbelrücken, weniger manuelles Nachjustieren und mehr Gelassenheit, wenn doch einmal etwas danebengeht.Auch der Markt honoriert diese Entwicklung: Laut Euromonitor International liegt Tineco gemessen an den weltweiten Retail-Absätzen (in Stück) vier Jahre in Folge, von 2022 bis 2025, auf Platz 1 bei Wischsaugern für den Haushalt. Tineco wird die Technologie auch künftig konsequent an den sich wandelnden Anforderungen im Haushalt ausrichten - damit weniger Zeit für Reinigungsgeräte und -routinen draufgeht und mehr Zeit für das bleibt, was im Alltag wirklich zählt.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2020 mit dem weltweit ersten smarten kabellosen Wischsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:Jynnejjane.wang@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6380481