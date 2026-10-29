New York - Die vor einer Woche begonnene Erholungsrally an der Nasdaq-Börse bekommt am Donnerstag einen starken Dämpfer. Vor allem sorgte der Google-Mutterkonzern Alphabet mit gefloppten Quartalszahlen dafür, dass der Nasdaq 100 mit einem Rückschlag um 1,29 Prozent auf 29.432 Punkte einen Grossteil seiner jüngsten Gewinne wieder revidierte. Auch aus der US-Softwarebranche und vom südkoreanischen Samsung-Konzern gab es schlechte Nachrichten. Der wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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