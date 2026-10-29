Die Commerzbank-Aktie hat sich nach dem jüngsten Kursrutsch eindrucksvoll zurückgemeldet und seit dem Oktobertief bei 35,59 € in der Spitze knapp +9% zugelegt. Mit aktuell 38,46 € rückt allerdings bereits der nächste bedeutende Widerstand bei 38,76 € näher. Dort könnte der Erholung schon wieder die Luft ausgehen, zumal die zuvor gebrochene Aufwärtstrendstruktur weiterhin für Unsicherheit sorgt. Nach dem kräftigen Käuferkonter erscheint daher eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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