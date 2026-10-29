Köln (ots) -Die Stiftung Warentest hat im aktuellen Vergleich verschiedene Anbieter von Fotowandbildern umfassend bewertet. Pixum überzeugte dabei mit ausgezeichneter Qualität und erhielt die Gesamtnote "gut" (2,0). Bei zwei von drei getesteten Produkten erzielte Pixum zudem Bestnoten für die Bildqualität, Verarbeitung und Lichtbeständigkeit seiner Wandbilder:- Foto auf Alu-Dibond - sehr gut (1,1)- Foto auf Acrylglas - sehr gut (1,2)Für den Vergleich prüfte die Stiftung Warentest anonym und ohne Vorankündigung unterschiedliche Produkte von insgesamt zehn Anbietern. Getestet wurden Wandbilder aus den Materialien Aluminium (Alu-Dibond), Acrylglas und Leinwand. Neben der Bildqualität beurteilten die Testerinnen und Tester unter anderem Verarbeitung, Aufhängung, Lichtbeständigkeit, Bestellprozess, Lieferung und Kundenservice. Die Prüfungen der Stiftung Warentest zählen zu den anspruchsvollsten Vergleichsverfahren in Deutschland. Das begehrte Testsiegel erhalten nur Anbieter, die den besonders hohen Anforderungen gerecht werden."Wir helfen Menschen dabei, ihre Lieblingsmomente ganz einfach in hochwertige Fotoprodukte zu verwandeln. Schon 2020 wurde dem Pixum Fotobuch seitens der Stiftung Warentest die beste Bildqualität bescheinigt. Umso mehr freuen wir uns über das aktuelle Testergebnis, denn es bestätigt diesen Qualitätsanspruch ebenso für unsere Pixum Wandbilder", sagt Thomas Alscheid, Geschäftsführer von Pixum.Seit über 25 Jahren steht Pixum für innovative Fotoprodukte, hochwertige Qualität und erstklassigen Service - ausgezeichnet mit zahlreichen Testsiegen und Awards. Pixum Wandbilder lassen sich unkompliziert in der Pixum App, auf der Webseite oder mit der Pixum Fotowelt Software gestalten. Für den persönlichen Look gibt es verschiedene Materialien, Formate und Aufhängungen - passend zum Foto und den eigenen vier Wänden.Gerade zu Weihnachten sind Poster und Wandbilder mit eigenen Fotos besondere Geschenke. Aus Urlaubsschnappschüssen, Lieblingsmenschen und unvergesslichen Momenten werden persönliche Hingucker, die im Alltag immer wieder Freude machen. Auch die aktuellen Testergebnisse der Stiftung Warentest bestätigen: Mit Pixum lassen sich die schönsten Momente ganz leicht in hochwertige Erinnerungen zum Anfassen verwandeln.Pressekontakt:Ingo KreutzMobil: +49 (0) 152 56 762 632Isabel SchieferMobil: +49 (0) 151 46 222 912E-Mail: presse@pixum.compixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/6380549