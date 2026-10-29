Osnabrück (ots) -Nach Meinung der stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Silvia Breher hat sich die linke Spitzenkandidatin Elif Eralp (Die Linke) für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin disqualifiziert. "Wenn Elif Eralp jetzt aber selbst Angst vor dem kriminellen Umfeld ihrer eigenen Partei hat, stellt sich ernsthaft die Frage, wie sie die Sicherheit der Menschen in der Bundeshauptstadt verantworten möchte", sagte Breher der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach Eralp in einem internen Dokument Angst vor Hamas-Sympathisanten geäußert hatte. Zugleich forderte Breher die Berliner Landesverbände von SPD und Grünen auf, zu diskutieren, ob sie die Linkspartei "ins Rote Rathaus bringen wollen".+++ppeDas autorisierte Zitat von Silvia Breher im Wortlaut:"Ganz klar: Kein Politiker darf in unserem Land Angst um sich oder seine Familie haben müssen. Wenn Elif Eralp jetzt aber selbst Angst vor dem kriminellen Umfeld ihrer eigenen Partei hat, stellt sich ernsthaft die Frage, wie sie die Sicherheit der Menschen in der Bundeshauptstadt verantworten möchte. SPD und Grüne müssen sich deshalb fragen, ob sie diese Partei ins Rote Rathaus bringen wollen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6380569