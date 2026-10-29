Köln (ots) -Expleo schärft seinen Fokus auf Engineering-Exzellenz, Technologie- und Beratungskompetenz sowie industrielle KI, während die Verlängerung bestehender Finanzierungsvereinbarungen dem Konzern finanzielle Flexibilität und Planungssicherheit für die Umsetzung seines operativen Plans verschafft.Expleo, ein weltweit tätiger Anbieter von Engineering-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen, gab heute den Abschluss gezielter Portfolio-Veräußerungen bekannt. Diese sind Teil der Strategie, sich stärker auf die Kernkompetenzen in Engineering, Technologie und Beratung sowie auf industrielle KI zu konzentrieren. Parallel dazu trat die Amend-and-Extend-Finanzierungsvereinbarung (A&E) von Expleo am 26. Oktober 2026 mit einstimmiger Unterstützung der Kreditgeber in Kraft. Sie verlängert die Laufzeit des Term Loan B bis März 2030 und die der revolvierenden Kreditlinie bis September 2029. In Kombination mit einer teilweisen Rückzahlung des TLB aus den Veräußerungserlösen bringt die Verlängerung die Kapitalstruktur des Konzerns in Einklang mit seiner Strategie der Portfolio-Neuausrichtung und schafft Planungssicherheit für die Umsetzung des operativen Plans.Walter Cappilati, Chief Executive Officer der Expleo Group, erklärte: "Das sind wichtige Meilensteine für Expleo. Wir schärfen unser Portfolio auf die Bereiche, in denen wir unseren Kunden den größten Mehrwert bieten: tiefgreifende Engineering-Expertise bei komplexen Systemen, fortschrittliche Technologie kombiniert mit industriellem Know-how dort, wo Qualität und Umsetzung entscheidend sind, sowie die neuesten Entwicklungen in der industriellen KI. Gleichzeitig verschafft uns die Verlängerung unseres Finanzierungshorizonts mehr Planungssicherheit, während wir unsere Strategie weiter umsetzen und unsere Performance stärken."Die verlängerten Laufzeiten geben Expleo einen längerfristigen Finanzierungshorizont, während der Konzern seinen operativen Plan umsetzt und seine Kompetenzen weiterhin auf komplexe, qualitätskritische Programme für Kunden ausrichtet. In den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Schiene, Finanzdienstleistungen und weiteren Branchen verbindet Expleo Branchenexpertise, strenge Qualitäts- und Prüfstandards sowie internationale Lieferfähigkeit, um Kunden dabei zu helfen, die Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung ihrer Produkte und Betriebsabläufe zu verbessern.Über ExpleoExpleo ist ein globaler Anbieter von Engineering-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen, der führende Organisationen bei ihrer Unternehmenstransformation begleitet und sie dabei unterstützt, operative Exzellenz zu erreichen und ihr Geschäft zukunftsfähig zu machen.Expleo verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der Optimierung von Fertigungsprozessen und der Sicherung der Qualität von Informationssystemen.Mit seinem fundierten Branchenwissen und seiner breiten Expertise in Bereichen wie KI-Engineering, Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit und Data Science verfolgt die Gruppe das Ziel, Innovation entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen.Als verantwortungsbewusste und vielfältige Organisation setzt sich Expleo für integres Handeln und eine nachhaltigere, sicherere Gesellschaft ein.Expleo ist mit 19.000 hochqualifizierten Expert*innen in 30 Ländern vertreten und erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 1,4 Milliarden Euro.Weitere Informationen finden Sie unter expleo.com.Ansprechpartner für MedienAnna Limbach und Martina KreutzE-Mail: Communications.Germany@expleogroup.comOriginal-Content von: Expleo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166963/6380568