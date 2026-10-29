Die US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3.4 %. Hauptwachstumstreiber waren die privaten Konsumausgaben, die rund Dreiviertel des Wachstums des Bruttoinlandprodukts (BIP) erklären. Die privaten Investitionen legen derweil annualisiert um satte 19.4 % gegenüber dem Vorquartal zu. Auf die KI-Investitionen entfallen rund ein Drittel des BIP-Zuwachses. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Der Aussenhandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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