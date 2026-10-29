RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co setzt nach einem überraschend starken Quartal die Latte für das Jahr noch einmal höher. Im dritten Quartal hatten vor allem ein starkes Geschäft mit Krebsmedikamenten und Tierarzneien für Schub gesorgt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Rahway mitteilte. Konzernchef Robert Davis rechnet jetzt für 2026 mit einem Erlös von 66,8 bis 67,3 Milliarden US-Dollar. Das Management hat seine Ziele bereits mehrfach überarbeitet, zuletzt hatte er sein Umsatzziel noch im August auf 66,3 bis 67,3 Milliarden angehoben.

Im dritten Quartal kletterte der Konzernerlös um fünf Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar. Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Unter dem Strich sank der Gewinn jedoch auf knapp 5,1 Milliarden Dollar nach 5,8 Milliarden ein Jahr zuvor. So belastete eine Abschreibung im Zusammenhang mit einem Lizenzabkommen den Gewinn. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank zwar auch, lag mit 2,49 Dollar aber ebenfalls klar über den Markterwartungen. Für das Gesamtjahr sind nun für diese Kennziffer 2,77 bis 2,82 Dollar angepeilt, statt 2,66 bis 2,76 Dollar.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Merck-Aktie legte im frühen US-Handel um fast fünf Prozent zu./tav/nas/jha/he