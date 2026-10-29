Bonn (ots) -Am 3. November sind die US-Bürgerinnen und Bürger zu den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, aufgerufen. phoenix berichtet am Abend und in der Nacht vom 3. auf den 4. November durchgehend live über die Midterms.Den Anfang macht die phoenix runde mit dem Titel "US- Zwischenwahlen - Denkzettel für Trump?" um 22:15 Uhr mit Lena Mosel als Moderatorin. Sie diskutiert mit der Expertin für internationale Beziehungen Prof. Christiane Lemke, Stormy-Annika Mildner vom Aspen Institute, Julius van de Laar und dem österreichisch-amerikanischer Journalisten Matthew Karnitschnig. Danach folgt die Sendung phoenix der tag ab 23.00 Uhr mit Moderatorin Constanze Abratzky mit aktuellen Informationen aus den USA.Ab 0.45 Uhr geht es mit Moderator Marc Steinhäuser bis 05.00 Uhr live aus demphoenix-Studio in Bonn weiter. Geplant sind Schaltgespräche mit dem ARD-Wahlexperten Jörg Schönenborn, dem Kampagnen- und Strategieberater Julius van de Laar sowie Vertretern der Republicans und Democrats Abroad. Darüber hinaus wird regelmäßig live zu ARD- und ZDF-Korrespondenten nach Washington und in andere US-Bundestaaten geschaltet.Im Laufe des Abends und der Nacht ordnen zudem Expertinnen und Experten wie Cathryn Clüver Ashbrook, Senior Advisor der Bertelsmann Stiftung, Klemens Fischer, Außen- und Sicherheitsexperte der Universität Köln, und Annika Brockschmidt, Historikerin und freie Journalistin, die Entwicklungen und Ergebnisse der Midterms ein.Diese phoenix Sondersendung läuft LIVE auch im Ersten, in der ARD-Mediathek und ist im ZDF-Streamingportal und auf ZDFheute.de zu finden.Mit dem Ausgang der Midterms beschäftigt sich die phoenix runde am Mittwochabend. Die Sendung steht unter dem Titel "Amerika hat gewählt - Wie viel Macht hat Donald Trump?" und beginnt um 22.15 Uhr. Zu Gast sind Prof. Stephan Bierling, Experte für transatlantische Beziehungen, Die US-Journalistin Melinda Crane, Julian Heißler von der Wirtschaftswoche und Jörg Lau von Die Zeit.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6380583