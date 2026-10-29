Redmond - Microsoft ist überraschen stark in das laufende Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Getrieben von einem abermals hohen Wachstum der Cloud-Plattform Azure legte der Erlös im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 92,3 Milliarden US-Dollar (82,7 Mrd Euro) zu. Der Gewinn kletterte um ein Drittel auf 36,6 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Redmond mitteilte. Finanzchefin Amy Hood rechnet auch im laufenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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