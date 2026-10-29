DJ PTA-Adhoc: RheinErden AG: Überschuldung festgestellt - Sanierung durch Kapitalzufuhr in Prüfung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Überschuldung

RheinErden AG: Überschuldung festgestellt - Sanierung durch Kapitalzufuhr in Prüfung

Ruggell (pta000/29.10.2026/17:00 UTC+1)

Der Verwaltungsrat der RheinErden AG gibt Folgendes bekannt:

Wertberichtigung: Die titulierte Forderung der Gesellschaft gegenüber der Altinvestam AG i.K. von CHF 1'187'076.32 war bereits zu CHF 937'076.32 wertberichtigt. Der Restbuchwert von CHF 250'000 wird per 31.12.2025 ebenfalls vollständig abgeschrieben, da die Insolvenzgläubiger nach Mitteilung des Insolvenzverwalters sehr wahrscheinlich keine Quote erhalten.

Überschuldung: Nach den heute vorgelegten Zwischenbilanzen zum 30. September 2026 ist die Gesellschaft überschuldet. Die Unterdeckung zu Fortführungswerten beträgt rund CHF 365'000. Die Zwischenbilanzen sind ungeprüft. Der Verwaltungsrat wird nach Abschluss der Sanierungsprüfung eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen und dort Sanierungsmassnahmen beantragen.

Sanierung: Der Verwaltungsrat prüft bis zum 15. November 2026 eine Sanierung durch Zufuhr neuer Mittel. Vorgesehen ist eine Vorabeinzahlung mit Rangrücktritt und eine anschliessende Kapitalerhöhung, über die diese Generalversammlung beschliessen soll. Gelingt die Sanierung nicht fristgerecht, ist der Verwaltungsrat nach Art. 182f PGR verpflichtet, das Fürstliche Landgericht zu benachrichtigen.

Revisionsstelle: Die Baker Tilly (Liechtenstein) AG hat mit Schreiben vom 21. Oktober 2026, das der Gesellschaft heute zugegangen ist, ihr Mandat als Revisionsstelle niedergelegt. Der Verwaltungsrat sucht eine neue Revisionsstelle, deren Wahl ebenfalls der ausserordentlichen Generalversammlung vorgelegt wird.

Jahresabschluss 2025: Um die Anforderungen der Börse Düsseldorf für den Handel im Freiverkehr zu erfüllen, muss die Gesellschaft bis zum 15. November 2026 einen geprüften Jahresabschluss 2025 vorlegen. Nach der kurzfristigen und aus Sicht des Verwaltungsrats zur Unzeit erfolgten Niederlegung des Mandats durch die bisherige Revisionsstelle ist dies kaum mehr möglich. Liegt der geprüfte Jahresabschluss 2025 bis zum 15. November 2026 nicht vor, droht ab dem 16. November 2026 die Aussetzung des Handels der Aktie. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Gesellschaft einen Jahresverlust von rund CHF 656'000 (ungeprüft).

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich abweichen.

(Ende)

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Aussender: RheinErden AG Industriering 14 9491 Ruggell Liechtenstein Ansprechpartner: Steven Keckeis E-Mail: info@rheinerden-gold.com Website: www.rheinerden-gold.com ISIN(s): LI1317196916 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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October 29, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)