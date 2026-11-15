Anzeige
Mehr »
Sonntag, 15.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Pelican AI: +34,75% in Frankfurt! Ist das erst der Anfang einer großen Kursrallye?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
RH

WKN: A3EHT3 | ISIN: LI1317196916 | Ticker: E87
Düsseldorf
13.11.26 | 08:49
0,600 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RHEINERDEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RHEINERDEN AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
15.11.2026 18:03 Uhr
406 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: RheinErden AG: Sanierungsfrist bis 4. Dezember 2026 verlängert

DJ PTA-Adhoc: RheinErden AG: Sanierungsfrist bis 4. Dezember 2026 verlängert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

RheinErden AG: Sanierungsfrist bis 4. Dezember 2026 verlängert

Ruggell (pta000/15.11.2026/17:30 UTC+1)

Der Verwaltungsrat der RheinErden AG gibt Folgendes bekannt:

Ein Aktionär der Gesellschaft hat in einer Absichtserklärung in Aussicht gestellt, der Gesellschaft bis 4. Dezember 2026 Sanierungsbeiträge zur Verfügung zu stellen, mit denen die am 29. Oktober 2026 mitgeteilte Überschuldung beseitigt werden soll. Form und Bedingungen der Sanierungsbeiträge werden noch verhandelt. Der Verwaltungsrat hat die Frist für die Sanierungsprüfung deshalb bis 4. Dezember 2026 verlängert. Ist die Überschuldung bis dahin nicht beseitigt, wird der Verwaltungsrat das Fürstliche Landgericht nach Art. 182f PGR benachrichtigen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      RheinErden AG 
           Industriering 14 
           9491 Ruggell 
           Liechtenstein 
Ansprechpartner:   Steven Keckeis 
E-Mail:        info@rheinerden-gold.com 
Website:       www.rheinerden-gold.com 
ISIN(s):       LI1317196916 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794760200430 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2026 11:30 ET (16:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.