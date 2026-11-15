DJ PTA-Adhoc: RheinErden AG: Sanierungsfrist bis 4. Dezember 2026 verlängert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

RheinErden AG: Sanierungsfrist bis 4. Dezember 2026 verlängert

Ruggell (pta000/15.11.2026/17:30 UTC+1)

Der Verwaltungsrat der RheinErden AG gibt Folgendes bekannt:

Ein Aktionär der Gesellschaft hat in einer Absichtserklärung in Aussicht gestellt, der Gesellschaft bis 4. Dezember 2026 Sanierungsbeiträge zur Verfügung zu stellen, mit denen die am 29. Oktober 2026 mitgeteilte Überschuldung beseitigt werden soll. Form und Bedingungen der Sanierungsbeiträge werden noch verhandelt. Der Verwaltungsrat hat die Frist für die Sanierungsprüfung deshalb bis 4. Dezember 2026 verlängert. Ist die Überschuldung bis dahin nicht beseitigt, wird der Verwaltungsrat das Fürstliche Landgericht nach Art. 182f PGR benachrichtigen.

(Ende)

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Aussender: RheinErden AG Industriering 14 9491 Ruggell Liechtenstein Ansprechpartner: Steven Keckeis E-Mail: info@rheinerden-gold.com Website: www.rheinerden-gold.com ISIN(s): LI1317196916 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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November 15, 2026 11:30 ET (16:30 GMT)