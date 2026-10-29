DJ PTA-Adhoc: EAMD European AeroMarine Drones AG: Anpassung des Bezugspreises der Kapitalerhöhung auf EUR 1,00, Absichtserklärung mit AMDC GmbH über Joint Venture - Verzögerung der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

EAMD European AeroMarine Drones AG: Anpassung des Bezugspreises der Kapitalerhöhung auf EUR 1,00, Absichtserklärung mit AMDC GmbH über Joint Venture

Verzögerung der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2025

Berlin (pta000/29.10.2026/17:00 UTC+1)

Der Vorstand der EAMD European AeroMarine Drones AG (ISIN: DE0006611957, WKN: 661195, "EAMD") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Bezugspreis der am 12.11.2025 beschlossenen Kapitalerhöhung anzupassen. Die Kapitalerhöhung konnte zum bisherigen Bezugspreis von EUR 8,00 nicht abgeschlossen werden. Mit der Reduzierung des Bezugspreises auf EUR 1,00 soll insbesondere eine Beteiligung des künftigen Joint-Venture-Partners AMDC GmbH (siehe unten) an der Kapitalerhöhung ermöglicht werden.

Hintergrund: Von Dezember 2025 bis September 2026 war der Aufsichtsrat der Gesellschaft infolge mehrerer Amtsniederlegungen und der wiederholten Nichtteilnahme eines Mitglieds an Sitzungen über weite Strecken nicht beschlussfähig. Beschlüsse des Aufsichtsrats setzen die Teilnahme von mindestens drei Mitgliedern voraus (-- 108 Abs. 2 Satz 3 AktG). Erforderliche Beschlüsse im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung, insbesondere über eine frühere Anpassung des Bezugspreises, konnten in diesem Zeitraum nicht gefasst werden. Der Aufsichtsrat ist seit seiner Konstituierung am 08.09.2026 wieder vollständig handlungsfähig.

1.) Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß -- 7.3 der Satzung von EUR 1.088.826,00 um bis zu EUR 108.882,00 auf bis zu EUR 1.197.708,00 durch Ausgabe von bis zu 108.882 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2024 gegen Bareinlagen erhöht. 2.) Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie und zum Bezugspreis von nunmehr EUR 1,00 je neuer Aktie (bisher EUR 8,00) ausgegeben. 3.) Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Das Volumen der Tranche unterschreitet zehn Prozent des Grundkapitals. Der Bezugsrechtsausschluss dient der kurzfristigen Sicherung der Liquidität der Gesellschaft und der Einbindung des künftigen Joint-Venture-Partners; eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht ist wegen der gesetzlichen Bezugsfrist und der erforderlichen Vorbereitungsschritte in dem gebotenen Zeitrahmen nicht umsetzbar.

Zur Zeichnung sämtlicher 108.882 neuen Aktien wird die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, mit der Verpflichtung zugelassen, die neuen Aktien in Abstimmung mit der Gesellschaft interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung anzubieten und einen etwaigen über den Ausgabebetrag hinaus erzielten Mehrerlös an die Gesellschaft abzuführen. Die Emissionserlöse aus der Transaktion in Höhe von max. bis zu EUR 0,11 Mio. sollen zur Deckung des operativen Finanzierungsbedarfs der Gesellschaft verwendet werden.

Die neuen Aktien sollen nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen werden.

Darüber hinaus hat EAMD mit der AMDC GmbH, Ismaning, einem EN 9100 zertifizierten technischen Dienstleister mit mehr als 100 Ingenieuren, eine Absichtserklärung (Letter of Intent) über die Zusammenarbeit in der Entwicklung und Vermarktung von Systemen zum Schutz kritischer Infrastruktur unterzeichnet. Gegenstand ist die gemeinsame Entwicklung ganzheitlicher Systemlösungen zum Schutz ziviler kritischer Infrastruktur, insbesondere gegen Drohnen. Die Parteien beabsichtigen, bis spätestens 30.06.2027 ein gemeinsames Joint Venture unter Einbindung der R.S. Red Eagle AG, an der EAMD mit 51 % beteiligt ist, umzusetzen, das als Systemintegrator am Markt auftreten soll. Ein erstes gemeinsames Pilotprojekt wird für 2027 angestrebt. Im vereinbarten Vertragsgebiet sollen entsprechende Systemlösungen ausschließlich über das Joint Venture angeboten werden. AMDC prüft zudem eine Beteiligung an Kapitalmaßnahmen der EAMD und der R.S. Red Eagle AG.

Wesentliche Unsicherheit über die Fortführung der Unternehmenstätigkeit und Verzögerung der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2025

Da die Kapitalerhöhung bislang nicht durchgeführt werden konnte, sind der Gesellschaft die daraus erwarteten Mittel nicht zugeflossen. Im Jahresabschluss zum 31.12.2025 wird auf eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit hingewiesen. Die Emissionserlöse von bis zu EUR 0,11 Mio. decken den operativen Finanzierungsbedarf der Gesellschaft nur kurzfristig.

Der Vorstand beabsichtigt daher, der Gesellschaft im Anschluss an die vorstehende Kapitalerhöhung weitere Mittel über eine zweite, bereits genehmigte Kapitalmaßnahme mit Bezugsrecht der Aktionäre zuzuführen. Volumen, Bezugspreis und Zeitplan stehen noch nicht fest und werden gesondert bekannt gegeben.

Die Fortführung der Unternehmenstätigkeit hängt davon ab, dass beide Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden können. Verbindliche Zusagen liegen bislang nicht vor.

Da die Beurteilung der Fortführungsprognose und die hierauf bezogenen Prüfungshandlungen noch nicht abgeschlossen sind, kann die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2025 nicht wie vorgesehen bis zum 30.10.2026 erfolgen und verzögert sich. Die Gesellschaft hat die Börse Düsseldorf hierüber unterrichtet. Den neuen Veröffentlichungstermin wird die Gesellschaft bekannt geben, sobald er feststeht. Über den weiteren Verlauf wird die Gesellschaft unverzüglich informieren.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: EAMD European AeroMarine Drones AG Wichertstraße 13 10439 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Dr. Marco Metzler E-Mail: marco.metzler@eamd.eu Website: www.eamd.eu ISIN(s): DE0006611957 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793289600862 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)