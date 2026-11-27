DJ PTA-Adhoc: EAMD European AeroMarine Drones AG: Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet - weitere Kapitalmaßnahme geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

EAMD European AeroMarine Drones AG: Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet - weitere Kapitalmaßnahme geplant

Berlin (pta000/27.11.2026/19:00 UTC+1)

Die am 29.10.2026 vom Vorstand der EAMD European AeroMarine Drones AG (ISIN: DE0006611957 WKN: 661195, "EAMD") mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ist vollständig gezeichnet. Der Vorstand hat heute die Zuteilung sämtlicher neuer Aktien beschlossen.

Sämtliche 108.882 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2025 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von einem privaten Investor aus einem Investorenkreis mit strategischem Hintergrund im Dual-Use-Infrastruktursektor zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie gezeichnet. Der Bruttoemissionserlös beträgt EUR 108.882,00. Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.088.826,00 auf EUR 1.197.708,00.

Die Abwicklung erfolgt über die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München. Die Durchführung der Kapitalerhöhung soll bis zum 31.12.2026 in das Handelsregister eingetragen werden. Die neuen Aktien sollen anschließend in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden.

Der Emissionserlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung. EAMD führt Gespräche über eine weitergehende strategische Zusammenarbeit mit Investoren.

Der Vorstand plant darüber hinaus, Anfang Januar 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine weitere Kapitalmaßnahme unter Ausnutzung des verbleibenden Genehmigten Kapitals 2023 von bis zu EUR 435.531,00 durchzuführen. Über Volumen, Ausgabebetrag und weitere Einzelheiten ist noch nicht entschieden; die Gesellschaft wird hierüber gesondert informieren.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: EAMD European AeroMarine Drones AG Wichertstraße 13 10439 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Dr. Marco Metzler E-Mail: marco.metzler@eamd.eu Website: www.eamd.eu ISIN(s): DE0006611957 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1795802400841 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)