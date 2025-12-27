EQS-News: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Kapitalerhöhung

EAMD geht eine Kooperation mit einem ukrainischen Partner im Bereich Dual Use Drohnen ein



27.12.2025

Die EAMD European AeroMarine Drones AG mit Sitz in Berlin ist eine Beteiligungsgesellschaft für Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Dual-Use-Drohnen und Aufklärungssysteme. Unser Geschäftsmodell vereint technische Beratung, den Vertrieb leistungsfähiger UAV-Plattformen und strategische Beteiligungen an führenden Herstellern. Damit schaffen wir den Zugang zu modernsten Technologien, die in kritischen Situationen über Stabilität und Einsatzfähigkeit entscheiden. Durch die intelligente Verzahnung dieser drei Geschäftsfelder entstehen Synergien, die uns von reinen Technologieanbietern unterscheiden.

Unsere Arbeit konzentriert sich auf klare Schwerpunkte, die für Partner und Investoren nachvollziehbar sind: Technologie-Beratung zu sicherheitsrelevanten Szenarien

Qualifizierter Vertrieb ausgewählter Dual-Use-Aero-Systeme

Strategische Beteiligungen an führenden Herstellern

Marktzugang für NATO-Staaten zu Schlüsseltechnologien Eine Vielzahl von Firmen weltweit befasst sich mit elektronischen Flight Controllern und Navigationstechnologien außerhalb der GPS-Nutzung und haben hier große Fortschritte erzielt. Diese Controller sind in der Zwischenzeit günstig zu erwerben.

Um die Erfahrung aus dem zivilen und militärischen Bereich optimal zu nutzen hat die EAMD nach ersten Kontakten im Frühjahr 2025 und Verhandlungen über den Sommer eine Kooperation mit einem ukrainischen Partner abgeschlossen.

Die Aufgaben sind wie folgt verteilt: Die EAMD entwickelt mit einem europäischen Team erfahrener Flugzeugentwickler ein neues modulares und kostengünstiges DUAL USE Drohnensystem und zertifiziert die zivile Variante

Der ukrainische Partner mit langjähriger Erfahrung im Flugzeug- und jetzt Drohnenbau, übernimmt die militärische Optimierung und die Implementation des elektronische Steuerungs- und Navigationssystem, der Nutzlast, sowie die Flugtests und die NATO-Qualifizierung.

Der erste in Europa gebaute Prototyp wird im Frühsommer 2026 fliegen, parallel dazu baut der ukrainische Partner die Produktion in der Ukraine auf. Das europäische Entwickler Team hat über 20 verschiedene, am Markt erfolgreiche, Flugzeugtypen, inklusive autonom fliegender Flugzeuge, mit unterschiedlichen Antriebssystemen entwickelt und in vielen Ländern zertifiziert. Ein erstes Patent für die neue Drohne wurde Ende Oktober beim Deutschen Patentamt angemeldet.



Die am 12.11.2025 beschlossene Kapitalerhöhung läuft noch bis 31.01.2026. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie und zum Bezugspreis von EUR 8,00 je neuer Aktie ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Zur Zeichnung sämtlicher 108.882 neuen Aktien wird die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, mit der Verpflichtung zugelassen, die neuen Aktien in Abstimmung mit der Gesellschaft interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung anzubieten Die Emissionserlöse aus der Transaktion werden hauptsächlich zur Umsetzung des neuen Kooperationsprojektes verwendet.



Kontakt:

Dr. Marco Metzler

Mitglied des Vorstands

marco.metzler@eamd.eu





