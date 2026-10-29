FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 216 auf 225 Euro angehoben. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Erholung im Gerätegeschäft halte an, bleibe aber fragil. Mögliche Überkapazitäten durch die Rückverlagerung von Produktionsstätten und Lieferketten aus dem Ausland zurück in die USA mahnten zur Vorsicht. Insgesamt nehme das Rückschlagrisiko für die bereits anspruchsvoll bewerteten Aktien zu./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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