Gestern senkte der niederländische Zahlungsdienstleister seine Margenprognose. An der Börse wurde ADYEN mit einem Kursverlust von ca. 13 % abgestraft.
Wir haben nun neue Einschätzungen von vier Analysten (bei UBS, JPMORGAN, DZ Bank und JEFFERIES) registriert. Sie senkten zwar ihre Kursziele im Durchschnitt um 12,3 %, die Bandbreite der Ziele reicht jetzt von 1.160 bis 1.300 € (zuvor: 1.233 bis 1.450 €). Allen ist aber die ADYEN-Aktie weiterhin eine positive Empfehlung wert, ob "Buy", "Overweight" oder "Kaufen".
Holt der Kurs von zurzeit ca. 822,50 € bis zum durchschnittlichen Kursziel 1.235 € auf, wäre das eine Steigerung um 50 %.
Charttechnische Unterstützung für die ADYEN-Aktie ist erkennbar. Sie liegt allerdings "auf schiefer Ebene" - zudem: Die 50-Tage-Linie kommt gerade bei der 200er Linie an.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker-Daily.
Wir haben nun neue Einschätzungen von vier Analysten (bei UBS, JPMORGAN, DZ Bank und JEFFERIES) registriert. Sie senkten zwar ihre Kursziele im Durchschnitt um 12,3 %, die Bandbreite der Ziele reicht jetzt von 1.160 bis 1.300 € (zuvor: 1.233 bis 1.450 €). Allen ist aber die ADYEN-Aktie weiterhin eine positive Empfehlung wert, ob "Buy", "Overweight" oder "Kaufen".
Holt der Kurs von zurzeit ca. 822,50 € bis zum durchschnittlichen Kursziel 1.235 € auf, wäre das eine Steigerung um 50 %.
Charttechnische Unterstützung für die ADYEN-Aktie ist erkennbar. Sie liegt allerdings "auf schiefer Ebene" - zudem: Die 50-Tage-Linie kommt gerade bei der 200er Linie an.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker-Daily.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe