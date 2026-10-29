Intel Aktie: Kann der KI-Boom bei Server-CPUs die Wende bringen?

Der US-Halbleiterkonzern Intel legt am heutigen Donnerstag nach US-Börsenschluss seinen Finanzbericht für das dritte Quartal 2026 vor. An den Finanzmärkten wird das Zahlenwerk mit großer Spannung erwartet, da die Intel Aktie nach einer dynamischen Erholungsrallye und dem Erreichen eines Zwischenhochs bei rund 140 USD im Juni zuletzt spürbar auf ein Kursniveau von etwa 90 bis 95 USD zurücksetzte. Die Veröffentlichung der anstehenden Quartalszahlen gilt als entscheidender Realitätscheck dafür, ob die fundamentale Sanierung des Chipherstellers und die steigende Bedeutung klassischer Hauptprozessoren (CPUs) in Rechenzentren die vorangegangene Zuversicht rechtfertigen könnten. Neben den reinen Umsatzerlösen dürften vor allem Fortschritte bei der Fertigung, die Margenentwicklung und der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr über die künftige Trendrichtung an den Börsen mitentscheiden.

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