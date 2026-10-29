Die monday.com-Aktie hat nach ihrer kräftigen Oktober-Rally wieder deutlich an Schwung verloren und notiert aktuell bei 93,02 US$. In meiner Analyse vom September hatte ich nach einer möglichen Konsolidierung eine Fortsetzung der Erholung über 97,30 und 101,61 US$ bis in die Kursregion um 112 US$ favorisiert. Tatsächlich wurde dieses Szenario nach zwischenzeitlich stärkeren Rücksetzern abgearbeitet, doch der anschließende Käuferkonter erwies sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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