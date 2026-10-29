Die Salzgitter-Aktie musste seit ihrem Hoch im September bei rund 62 € massive Kursverluste hinnehmen. Inzwischen hat das Papier rund -22% an Wert eingebüßt. Am Donnerstag legt die Aktie aktuell um +5,8% zu und notiert bei 48,10 €. Hier stellt sich die Frage: Ist der Kursrückgang gerechtfertigt oder bietet das aktuelle Niveau eine interessante Einstiegschance? Ertrag deutlich gesteigert Die am 28. Oktober veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de