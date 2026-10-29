Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag zu einem Rekordlauf angesetzt und mit kräftiger Unterstützung von Novartis und der UBS den Handel deutlich im Plus abgeschlossen. Dabei pulverisierte der Leitindex SMI das im August bei 14'670 Zählern gesetzte Rekordhoch, konnte aber die 14'800 Punktemarke nicht bis zum Schluss halten. Getragen wurde die freundliche Börsenstimmung von einer zurückhaltenden Zinspolitik in den USA und Europa sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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