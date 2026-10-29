© Foto: UnsplashBis 2036 dürfte sich Amerikas jährliche Zinslast mehr als verdoppeln. Doch erst der Vergleich mit einem der größten Ausgabenposten zeigt das ganze Ausmaß der Schuldenkrise.Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE
© Foto: UnsplashBis 2036 dürfte sich Amerikas jährliche Zinslast mehr als verdoppeln. Doch erst der Vergleich mit einem der größten Ausgabenposten zeigt das ganze Ausmaß der Schuldenkrise.Den vollständigen Artikel lesen
Laut einer Prognose des Congressional Budget Office (CBO) wird sich die jährliche Zinslast der USA bis 2036 mehr als verdoppeln. Die monatlichen Zinszahlungen könnten dann auf 200 Milliarden US-Dollar ansteigen, was über die nächsten zehn Jahre Gesamtkosten von rund 20,1 Billionen US-Dollar bedeutet. Die Haushaltswächter warnen vor einer massiven Schuldenkrise, die selbst durch ein starkes Wirtschaftswachstum nicht mehr kompensiert werden könne.