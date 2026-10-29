Ein neues Partnerprogramm bringt Zahlungsanbieter, Koordinatoren, E-Commerce-Plattformen und Beratungsunternehmen im Rahmen der branchenweit größten Community für Betrugsdaten zusammen

Accertify, ein führender Anbieter von Lösungen zur Betrugsbekämpfung, dessen "Predictive Yes"-Plattform Händlern dabei hilft, mehr seriöse Kunden zu gewinnen, den Umsatz zu steigern und das Wachstum zu fördern, gab heute den Start des Accertify-Partnerprogramms bekannt ein formalisiertes Partnerschaftsökosystem, das Zahlungsanbieter, Koordinatoren, Handelsplattformen und Beratungsunternehmen mit der netzwerkgestützten Betrugsintelligenz von Accertify verbindet.

Partner können auf zwei Wegen beitreten. Über den "Referral"-Weg können Partner eine einmalige Vermittlung vornehmen, während Accertify den Verkauf, die Implementierung und den Support übernimmt. Der "Reseller"-Weg ermöglicht es Partnern, Accertify im Rahmen eines eigenen Vertrags zu vertreiben und dabei die Kundenbeziehung sowie die Gewinnspanne selbst zu verwalten. Partner, die eine Integration mit Accertify vornehmen, durchlaufen einen festgelegten Zertifizierungsprozess, sodass Kunden vom ersten Tag an eine geprüfte und unterstützte Anbindung erhalten.

Jeder Kunde, den ein Partner vermittelt, tritt einem Konsortium bei, in dem seriöse Kunden, die an beliebiger Stelle im Netzwerk verifiziert wurden, überall schneller Zugang erhalten, während betrügerische Akteure, die an beliebiger Stelle erkannt werden, überall gestoppt werden. Im Jahr 2025 wickelte Accertify mehr als 10 Milliarden Transaktionen im Wert von über 1 Billion US-Dollar ab, verhinderte Betrug und Missbrauch in Höhe von 5,8 Milliarden US-Dollar und erzielte durch das Rückbuchungsmanagement Rückerstattungen in Höhe von 481 Millionen US-Dollar.

"Betrug macht nicht mehr an der Kasse Halt, und das gilt auch für Risiken", sagte Emma Lindley, Chief Development Officer bei Accertify. "Dieselben Betrüger nutzen die Kontoeröffnung, Zahlungsautorisierungen und Rückbuchungen aus, doch Händler müssen diese Bereiche oft über verschiedene Anbieter hinweg verwalten. Händler sollten diese Zusammenhänge nicht selbst herstellen müssen. Durch unser Partnerprogramm bringen wir Partner aus den Bereichen Zahlungsverkehr, E-Commerce und Beratung zusammen, wodurch es einfacher wird, Risiken entlang der gesamten Customer Journey zu erkennen und mehr seriöse Kunden mit Zuversicht zu akzeptieren."

"DEUNA und Accertify verfolgen ein gemeinsames Ziel: Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Umsatz zu steigern", sagte Jose Maria Serrano, Mitbegründer von DEUNA. "DEUNA bietet eine intelligentere Zahlungsplattform, während Accertify intelligente Betrugsprävention bereitstellt. Der Beitritt zum Accertify-Partnerprogramm baut auf diesen sich ergänzenden Stärken auf, um unseren Kunden dabei zu helfen, mehr Zahlungsmöglichkeiten in Geschäftswachstum umzuwandeln."

Erfahren Sie mehr über das Accertify-Partnerprogramm unter accertify.com/partnerships.

Über Accertify

Accertify fördert den Handel, indem es eine Sache außerordentlich gut beherrscht: Betrugsfälle aufzuspüren. Die "Predictive Yes"-Plattform des Unternehmens hilft Unternehmen dabei, zu mehr "Ja" zu sagen zu mehr guten Kunden, mehr Umsatz und mehr Wachstum -, ohne dabei Verluste zu erleiden. Es handelt sich um ein präzises, selbstbewusstes und datengestütztes "Ja", das dadurch ermöglicht wird, dass Signale über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg miteinander verknüpft werden dank einer beispiellosen Datenmenge, mehrschichtigen KI-gestützten Modellen und einem Konsortialansatz, der Kunden vor betrügerischen Akteuren schützt, die an beliebiger Stelle im Netzwerk identifiziert werden, während gleichzeitig Geschäfte mit seriösen Akteuren ermöglicht werden, die an beliebiger Stelle im Netzwerk verifiziert wurden. Mit mehr als 10 Milliarden Transaktionen und einem Handelsvolumen von über 1 Billion US-Dollar allein im Jahr 2025 liefert Accertify die Informationen und die Präzision, die Betrugsbekämpfungs- und Zahlungsteams benötigen, um zuversichtlich "Ja" zu sagen und Wachstum zu ermöglichen. Das ist der "More Yes"-Unterschied. Erfahren Sie mehr unter accertify.com.

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