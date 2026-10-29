Verbindliche Vereinbarung treibt die Fertigstellung der Elektrolyseanlage voran, die erneuerbaren Wasserstoff für die Produktion von extrem kohlenstoffarmem Methanol in Sinaloa, Mexiko, liefern wird

Transition Industries LLC hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit Siemens Energy und Techint Engineering Construction ("Techint E&C") einen verbindlichen Engineering-, Procurement- und Construction-Vertrag (EPC-Vertrag) über die Elektrolyseanlage mit einer Leistung von rund 210 MW für sein Projekt Pacifico Mexinol in Sinaloa, Mexiko, abgeschlossen hat. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der Finanzierung des Projekts.

Die auf dem im August 2025 bekannt gegebenen Vertrag für die technische Planung (Front-End Engineering Design, FEED) basierende Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein beim Übergang der Infrastruktur für die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff von der Planungsphase in die Bauphase.

Die auf der Elyzer-P-300-Elektrolyseur-Technologie von Siemens Energy basierende Anlage produziert erneuerbaren Wasserstoff und unterstützt damit die Herstellung von erneuerbaren Kraftstoffen nicht-biologischen Ursprungs (RFNBO) im geplanten Pacifico Mexinol-Komplex, der mit einer Kapazität von 6.130 Tonnen pro Tag extrem kohlenstoffarmes Methanol erzeugen soll. Die Technologie trägt entscheidend dazu bei, die Projektziele bezüglich Effizienz, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit zu erreichen.

"Der Übergang von der technischen Planung zu einem unterzeichneten EPC-Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein für Pacifico Mexinol", so Rommel Gallo, CEO von Transition Industries, der Muttergesellschaft von Pacifico Mexinol. "Die Vereinbarung vereint die Elektrolysetechnologie von Siemens Energy mit der Baukompetenz von Techint, um eine zentrale Komponente unseres Projekts zu realisieren und damit einen Meilenstein für erneuerbaren Wasserstoff auf dem amerikanischen Kontinent zu setzen. Sie unterstreicht unser kontinuierliches Bestreben, weltweit Infrastrukturprojekte zu entwickeln, um die wachsende Nachfrage nach kohlenstoffarmen Kraftstoffen und chemischen Produkten zu erfüllen."

Der EPC-Vertrag legt die nächste Phase der Zusammenarbeit zwischen Transition Industries, Techint E&C und Siemens Energy fest und überführt die technische Planung der Anlage in einen integrierten Rahmen für die Umsetzung. Der Baubeginn ist für Anfang 2027 vorgesehen, vorbehaltlich der Erfüllung der Vollzugsbedingungen.

"Mit einer Leistung von rund 210 MW wäre diese Wasserstoffanlage die bislang größte Elektrolyseurinstallation von Siemens Energy auf dem amerikanischen Kontinent. Das Projekt hat das Potenzial, die Produktion kohlenstoffarmer Kraftstoffe in der Region zu beschleunigen und die weltweite Dekarbonisierung von Industriezweigen voranzutreiben, in denen sich Emissionen nur schwer reduzieren lassen", so Dan Restrepo, Head of Electrolyzer Sales Americas.

"Wir freuen uns, Pacifico Mexinol im Rahmen unserer Partnerschaft mit Siemens Energy weiterhin bei der Entwicklung des Projekts zu unterstützen. Wir werden diese Arbeiten nach höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Integrität und Transparenz ausführen und dabei die Gemeinden vor Ort sowie die Umwelt respektieren. Damit leisten wir einen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung in Mexiko", so Esteban Trouet, Operations Sr. Director für die Nordregion bei Techint Engineering Construction.

Mit der Inbetriebnahme im Jahr 2030 wird Pacifico Mexinol voraussichtlich die weltweit größte eigenständige Produktionsanlage für extrem kohlenstoffarme Chemikalien sein. Die Anlage wird jährlich rund 175.000 Tonnen RFNBO-Methanol, 175.000 Tonnen Methanol aus recyceltem Kohlenstoff (RCF) sowie 1,8 Millionen Tonnen extrem kohlenstoffarmes Methanol aus Erdgas mit Kohlenstoffabscheidung produzieren und damit dazu beitragen, die wachsende weltweite Nachfrage über ein CO2-ärmeres Produktionsmodell zu decken.

Über Transition Industries

Transition Industries LLC, mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler weltweiter Methanol- und Wasserstoffprojekte mit Netto-Null-Kohlendioxidemissionen in Nordamerika. Weitere Informationen zu Pacifico Mexinol oder Transition Industries erhalten Sie per E-Mail an inquiries@transitionind.com

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