Globale Investoren, darunter Infinitum, Jericho Capital, QUDA Capital, Cisco Investments sowie Worldline Capital, beteiligen sich gemeinsam mit dem National Growth Fund of Korea und koreanischen Institutionen an der Finanzierungsrunde.

FuriosaAI, ein Unternehmen für KI-Halbleiter, das nachhaltige, leistungsstarke Rechenleistung für Inferenz in Rechenzentren entwickelt, gab heute den Abschluss seiner Serie-D-Finanzierungsrunde über 620 Millionen US-Dollar (820 Milliarden KRW) bekannt, wodurch sich die Unternehmensbewertung nach der Finanzierungsrunde auf rund 2,9 Milliarden US-Dollar erhöht.

Die Finanzierung markiert einen wichtigen Meilenstein, während FuriosaAI die weltweiten kommerziellen Implementierungen seines KI-Inferenzbeschleunigers RNGD ausweitet. FuriosaAI wird das neue Kapital nutzen, um die Produktion von RNGD auszubauen, sein Software-Ökosystem zu stärken sowie die Entwicklung seines KI-Beschleunigers der dritten Generation zu beschleunigen.

Internationale Investoren steuerten insgesamt 110 Millionen US-Dollar zu der Finanzierungsrunde bei und bringen umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen KI-Halbleiter und Recheninfrastruktur ein. Das US-amerikanische Unternehmen Infinitum, eine Investmentgesellschaft mit umfassender Erfahrung im KI-Halbleitersektor, war der größte internationale Investor der Finanzierungsrunde.

Auch die in Singapur ansässige QUDA Capital Partners beteiligte sich an der Finanzierungsrunde. Ihr Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Charlie Foo hatte zuvor leitende Positionen bei NVIDIA sowie Mellanox Technologies inne, unter anderem als Bereichsleiter und Geschäftsführer für das Unternehmenskundengeschäft im asiatisch-pazifischen Raum. Derzeit ist er als leitender Berater für FuriosaAI tätig.

Zu den weiteren internationalen Investoren zählen Cisco Investments, die in Abu Dhabi ansässige NeoFort Holding sowie die US-amerikanischen Technologie-Investmentgesellschaften Jericho Capital und Worldline Capital.

Der südkoreanische National Growth Fund investierte als größter Investor der Finanzierungsrunde 280 Millionen US-Dollar und unterstützte damit die Initiativen des Landes zum Ausbau der KI-Recheninfrastruktur sowie zur Stärkung des koreanischen KI-Halbleiter-Ökosystems und trug zugleich dazu bei, die Finanzierungsrunde voranzutreiben.

Bestehende Anteilseigner steuerten Folgeinvestitionen in Höhe von 125 Millionen US-Dollar bei und unterstrichen damit ihr anhaltendes Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten von FuriosaAI. Insbesondere die Korea Development Bank (KDB), einer der wichtigsten bestehenden Anteilseigner von FuriosaAI, investierte weitere 22 Millionen US-Dollar in die Finanzierungsrunde.

Alle drei ursprünglichen Frühphaseninvestoren von FuriosaAI, NAVER, DSC Investment und KDB Capital, beteiligten sich. DSC Investment, das FuriosaAI erstmals 2017 unterstützte, hat seit der Frühphase des Unternehmens an jeder Finanzierungsrunde teilgenommen. Die Frühphaseninvestition von NAVER erfolgte über NAVER D2SF, den Investmentbereich für Frühphasenunternehmen, während die Investition in dieser Finanzierungsrunde von NAVER Ventures, der im Silicon Valley ansässigen Investmentplattform von NAVER, getätigt wurde.

"Wir halten Ausschau nach dem Moment, in dem ein Technologieunternehmen nicht mehr nur seine Technologie, sondern auch sein Geschäftsmodell unter Beweis stellt. FuriosaAI hat diesen Punkt nun erreicht: Der Chip befindet sich in Serienproduktion und wird bei Kunden eingesetzt", sagte Yong Jung Park, geschäftsführender Partner von NAVER Ventures. "Als Investor mit Sitz im Silicon Valley können wir den größten Mehrwert leisten, indem wir das Unternehmen bei seinem Wachstum in Nordamerika unterstützen. Wir sind stolz darauf, June und sein Team dabei zu unterstützen, Furiosa auf die globale Bühne zu bringen."

Auch Nextrans und Kakao Investment beteiligten sich. Beide Unternehmen wurden im vergangenen Jahr im Rahmen der Serie-C-Brückenfinanzierungsrunde Anteilseigner von FuriosaAI und erhöhten ihr Engagement, als das Unternehmen die Massenproduktion sowie die globale Kommerzialisierung vorantrieb. Die Finanzierungsrunde zog zudem neue koreanische institutionelle Investoren an. Die Export-Import Bank of Korea wählte FuriosaAI für ihre erste Direktinvestition in ein Start-up aus. Die koreanische United Asset Management Company (UAMCO) sagte 30 Millionen US-Dollar zu und wurde damit nach dem National Growth Fund zum größten neuen inländischen Investor, während sich auch Hanwha Asset Management an der Finanzierungsrunde beteiligte.

"Diese Serie-D-Finanzierung markiert einen wichtigen Meilenstein für FuriosaAI und spiegelt das Vertrauen von Investoren weltweit in unsere Technologie und unsere Fähigkeit zur Umsetzung wider", sagte June Paik, Mitgründer und Geschäftsführer von FuriosaAI. "Besonders ermutigt uns die Beteiligung von Investoren mit umfassender Fachkenntnis sowie Erfahrung in der globalen KI-Halbleiter- und Infrastrukturbranche."

"Wir treten in eine neue Phase ein, in der wir unsere Technologie in großem Maßstab auf den globalen Markt für KI-Infrastruktur bringen", fügte Paik hinzu. "Indem wir die Kommerzialisierung von RNGD beschleunigen und die Entwicklung von Gen 3 vorantreiben, möchten wir die nächste Generation der KI-Infrastruktur mitgestalten."

"Einen hochentwickelten KI-Chip vom Entwurf bis zur Serienproduktion zu bringen, ist ein außerordentlich anspruchsvolles Unterfangen, und nur wenige Unternehmen haben nachgewiesen, dass sie dazu erfolgreich in der Lage sind", sagte John Yetimoglu, Investmentleiter bei Infinitum. "FuriosaAI ist noch weiter gegangen und hat seine Technologie bei führenden Unternehmen wie Samsung SDS und LG Group in den Produktivbetrieb gebracht. Diese Kombination aus technologischer Innovation sowie kommerzieller Umsetzung bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass FuriosaAI RNGD weltweit skalieren und seinen ambitionierten Gen-3-Fahrplan umsetzen kann."

FuriosaAI rechnet damit, im Jahr 2026 20.000 RNGD-Beschleuniger zu produzieren, und plant, die Produktion 2027 auf über 40.000 Einheiten mehr als zu verdoppeln, um unserer wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. LG Group betreibt seine EXAONE-Implementierungen auf RNGD, Upstage nutzt RNGD inzwischen, um Millionen Nutzern Suchzusammenfassungen in Echtzeit bereitzustellen, und Samsung SDS führte im Juli seinen kommerziellen NPU-as-a-Service auf RNGD ein.

Informationen zu FuriosaAI

FuriosaAI wurde 2017 gegründet und ist ein in Südkorea ansässiges Halbleiterunternehmen, das leistungsstarke, energieeffiziente KI-Beschleuniger für die Inferenz in Rechenzentren entwickelt. Auf Grundlage seiner firmeneigenen Architektur Tensor Contraction Processor (TCP) entwirft und entwickelt FuriosaAI einen integrierten KI-Computing-Stack, der Silizium, Compiler, Software sowie Serversysteme umfasst, mit dem Ziel, KI-Computing nachhaltiger und zugänglicher zu machen.

Der Beschleuniger RNGD der zweiten Generation von FuriosaAI ging im Januar 2026 in Massenproduktion. Mit High-Bandwidth Memory sowie einer energieeffizienten Architektur ermöglicht RNGD skalierbare KI-Inferenz innerhalb der bestehenden Stromversorgungs- und Kühlungsgrenzen von Rechenzentren. Das Unternehmen weitet die kommerziellen Implementierungen bei Unternehmens- sowie Cloud-Kunden weltweit aus und arbeitet zugleich mit Broadcom an seinem KI-Beschleuniger der dritten Generation für Hyperscale-Infrastrukturen.

FuriosaAI hat seinen Hauptsitz in Seoul und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Portugal und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie auf furiosa.ai.

Informationen zu Furiosas Tensor Contraction Processor: Eine neue Chiparchitektur für Leistung, Effizienz und Programmierbarkeit

GPUs und die meisten anderen KI-Beschleuniger sind darauf ausgelegt, Modellberechnungen in zweidimensionale Matrixmultiplikationen fester Größe zu zerlegen. Furiosas Tensor Contraction Processor (TCP) macht dagegen eine höherdimensionale Rechenoperation, die Tensorkontraktion, zur grundlegenden Arbeitseinheit sowohl der Hardware als auch der Software. Mit diesem flexibleren Rechenbaustein sowie rekonfigurierbaren Rechensegmenten sowie einer deterministischen statt dynamischen Ausführung auf dem Silizium reduziert TCP energieintensive Datenbewegungen und bewahrt zugleich die Flexibilität, neue KI-Modelle sowie neue Optimierungstechniken zu unterstützen. Entwickler können Modelle von Hugging Face laden, Modelle in PyTorch definieren und einen direkt einsetzbaren Ersatz für vLLM verwenden. Für detaillierte Optimierungen können Entwickler außerdem auf Furiosas Tensor Contraction Language sowie eine Low-Level Virtual ISA zurückgreifen. Das Ergebnis sind mehr Token bei einem festen Leistungsbudget. Die luftgekühlte RNGD-Karte von Furiosa mit 180 Watt erzielt einen Durchsatz, der mit dem einer GPU vergleichbar ist, die mindestens doppelt so viel Leistung aufnimmt.

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