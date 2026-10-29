Die Partnerschaft vereint die Expertise von EIG in den Bereichen Plattformaufbau, Investitionen und Finanzierung mit den Kompetenzen von Acwa bei der Entwicklung und dem Betrieb groß angelegter Energieprojekte und strebt einen Start mit einer anfänglichen Eigenkapitalzusage in Höhe von rund 4 Milliarden US-Dollar an

EIG, ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren, und das in Saudi-Arabien börsennotierte Unternehmen Acwa, einer der weltweit größten unabhängigen Stromerzeuger, gaben heute bekannt, dass sie endgültige Vereinbarungen zur Gründung von "Plenum Power" getroffen haben, einer strategischen Partnerschaft, die sich auf Investitionsmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten konzentriert.

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Dr. Samir J. Serhan, Chief Executive Officer of Acwa (left), and R. Blair Thomas, Chief Executive Officer of EIG (right)

Aufbauend auf einer bestehenden Beziehung, die bereits eine Zusammenarbeit bei Projekten im Nahen Osten umfasst, schließen sich EIG und Acwa nun zusammen, um über Plenum Power Chancen im US-amerikanischen Energiesektor zu erschließen. Die Parteien beabsichtigen, dass Plenum Power den Start mit einem anfänglichen Eigenkapitalengagement von rund 4 Milliarden US-Dollar anstrebt. Die Partnerschaft vereint die globalen Kompetenzen von Acwa bei der Entwicklung, Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb groß angelegter Infrastrukturprojekte in den Bereichen konventionelle und erneuerbare Stromerzeugung sowie Energiespeicherung verbunden mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung groß angelegter Projekte, der Senkung der Energiekosten und der Aufrechterhaltung einer starken operativen Leistung mit der Erfahrung von EIG bei der Beschaffung, dem Aufbau, der Finanzierung und der Skalierung von Energieinfrastrukturplattformen.

Die Gründung von Plenum Power erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der steigende Strombedarf angetrieben durch die Elektrifizierung und den raschen Ausbau von KI-Rechenzentren voraussichtlich erhebliche Investitionsmöglichkeiten im gesamten US-amerikanischen Energiesektor schaffen wird. EIG und Acwa sind der Ansicht, dass die kostengünstige und zuverlässige Deckung dieses Bedarfs neue Erzeugungskapazitäten, Energiespeicher sowie Investitionen in die bestehende Infrastruktur erfordern wird und dass diese Rahmenbedingungen Chancen bieten, gemeinsam Akquisitionen zu tätigen, neue Kapazitäten zu erschließen und die nächste Wachstumsphase der US-Energieinfrastruktur zu unterstützen.

R. Blair Thomas, Chief Executive Officer von EIG, sagte: "Die US-Energiebranche befindet sich an einem Wendepunkt, da die Nachfrage steigt, während KI, Rechenzentren und die Elektrifizierung den Markt neu gestalten. Gleichzeitig schaffen die jüngsten Verwerfungen bei der Entwicklung erneuerbarer Energien, die durch regulatorische Änderungen, Inflation in der Lieferkette und die Zinssätze in den USA verursacht wurden, unserer Ansicht nach einen attraktiven Einstiegspunkt für einen neuen Marktteilnehmer von beträchtlicher Größe. Wir sind davon überzeugt, dass diese Dynamik eine Konsolidierung in der gesamten Branche vorantreiben wird und dass die globalen operativen Kompetenzen von Acwa in Verbindung mit der Erfahrung von EIG in den Bereichen Investitionen, Finanzierung und Plattformaufbau Plenum Power in diesem sich wandelnden Marktumfeld gut positionieren. Wir schätzen uns zudem glücklich, auf eine enge Beziehung zu Acwa und dem Königreich Saudi-Arabien (KSA) zurückgreifen zu können, während wir diese neue Initiative vorantreiben."

Dr. Samir J. Serhan, Chief Executive Officer von Acwa, sagte: "Die Vereinigten Staaten bieten Acwa eine bedeutende Chance, sein globales Know-how in der Entwicklung, Finanzierung und dem Betrieb groß angelegter Energieinfrastruktur in einen der dynamischsten Energiemärkte der Welt einzubringen. Angesichts des steigenden Strombedarfs werden zur Deckung dieses Wachstums voraussichtlich erhebliche Investitionen, zuverlässige Erzeugungskapazitäten sowie die Fähigkeit erforderlich sein, Projekte effizient und in großem Maßstab umzusetzen. Unsere Partnerschaft mit EIG vereint komplementäre Stärken in den Bereichen Infrastrukturinvestitionen, -entwicklung und -betrieb und schafft damit eine solide Grundlage, um Chancen in den Bereichen konventionelle und erneuerbare Stromerzeugung sowie Energiespeicherung zu nutzen. Dies ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau der internationalen Präsenz von Acwa und zur Förderung der Entwicklung einer widerstandsfähigen, wettbewerbsfähigen Energieinfrastruktur in den Vereinigten Staaten."

Andrew Ellenbogen, Präsident von EIG, sagte: "Unser strategisches Investitionsgeschäft basiert auf Überzeugungen mit hoher Gewichtung in Sektoren, die einen strukturellen Wandel durchlaufen. Plenum Power baut auf einem Konzept zur Schaffung von Plattformen auf, das EIG bereits bei früheren strategischen Initiativen in den Bereichen Öl und Gas, LNG und Batteriespeicher angewendet hat, und kombiniert dabei die Kompetenzen von EIG in den Bereichen Investitionsakquise, Kapitalbeschaffung und M&A mit der globalen Entwicklungs- und Betriebskompetenz von Acwa. Gemeinsam streben wir den Aufbau einer skalierbaren US-amerikanischen Energieplattform an, die durch Akquisitionen und die Erschließung neuer Kapazitäten wachsen kann."

Dr. Samir J. Serhan, Chief Executive Officer von Acwa, fügte hinzu: "Unser Ziel ist es, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, die das Potenzial haben, zu leistungsstarken Infrastruktur-Assets zu werden und langfristigen Wert zu schaffen. Acwa bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Verwaltung komplexer Projekte über deren gesamten Lebenszyklus hinweg mit, von der Entwicklung und Finanzierung bis hin zum Betrieb und zur Optimierung. Gemeinsam mit EIG wollen wir diese Kompetenz nutzen, um eine wettbewerbsfähige und widerstandsfähige Energieinfrastrukturplattform aufzubauen, die den sich wandelnden Energiebedarf der Vereinigten Staaten unterstützt."

Für EIG stellt die Partnerschaft eine Erweiterung seiner Strategie im Bereich der Stromerzeugung in den USA dar. EIG hat weltweit mehr als 14,2 Milliarden US-Dollar in die Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und die damit verbundene Infrastruktur für die Energiewende investiert eine Erfahrung, die den Ansatz des Unternehmens beim Aufbau und der Skalierung von Energiegeschäften prägt.

Für Acwa, das weltweit größte private Meerwasserentsalzungsunternehmen, einen Vorreiter der Energiewende und einen Pionier im Bereich grüner Wasserstoff in großem Maßstab, stellt die Partnerschaft eine strategische Chance dar, seine Präsenz in einem wichtigen globalen Strommarkt auszubauen und dabei auf seine Erfahrung bei der Realisierung groß angelegter Infrastrukturprojekte im Nahen Osten, in Asien und auf anderen internationalen Märkten aufzubauen. Mit einem globalen Portfolio von 111 Anlagen in 16 Ländern, das einem verwalteten Vermögen von 127 Milliarden US-Dollar entspricht, bringt Acwa umfassende Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, Investition, Finanzierung, Bau, Betrieb und Anlagenoptimierung mit. Die Partnerschaft wird auf diese Kompetenzen zurückgreifen, wenn sie Akquisitions- und Entwicklungsmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten evaluiert.

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Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2026). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 44-jährigen Geschichte hat EIG über 55 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert, und zwar über 429 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungsfonds, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Über Acwa

Acwa (TADAWUL: 2082) ist ein in Saudi-Arabien börsennotiertes Unternehmen und der weltweit größte private Wasseraufbereiter, Vorreiter im Bereich grüner Wasserstoff sowie ein führender Akteur der globalen Energiewende. Acwa wurde 2004 in Riad, Saudi-Arabien, registriert und gegründet, beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und ist derzeit in 16 Ländern im Nahen Osten, in Afrika, Zentralasien und Südostasien vertreten. Stand Juli 2026 umfasst das Portfolio von Acwa 111 Anlagen, die sich im Betrieb, in fortgeschrittener Entwicklung oder im Bau befinden. Diese entsprechen einem verwalteten Vermögen von 475 Milliarden SAR 127 Milliarden USD sowie einer Kapazität zur Erzeugung von 98,2 GW Strom (davon 52,3 GW aus erneuerbaren Energien) und zur Aufbereitung von 9,7 Millionen m³ entsalztem Wasser pro Tag. Die von den Anlagen von Acwa erzeugte Energie- und Wasserkapazität wird in großen Mengen bereitgestellt, um den Bedarf staatlicher Versorgungsunternehmen und der Industrie im Rahmen langfristiger Abnahmeverträge nach den Modellen des Outsourcings von Versorgungsdienstleistungen und öffentlich-privater Partnerschaften zu decken. Weitere Informationen finden Sie unter www.acwapower.com.

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