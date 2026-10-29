Whatsapp hat vier neue Funktionen vorgestellt, die Nutzer:innen von Gruppenchats dabei helfen sollen, die Übersicht zu behalten. Künftig soll man etwa Nachrichten dauerhaft fixieren oder Unterhaltungen nach direkten Antworten filtern können. Im Februar 2026 hatte Whatsapp -Â laut eigenen Angaben auf Bitten von Nutzer:innen -Â den Nachrichtenverlauf für Gruppen eingeführt. Seitdem können Gruppenadmins und -mitglieder Neuankömmlingen in Whatsapp-Gruppenchats ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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