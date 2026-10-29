NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Auf den ersten Blick erwirtschafte der Versicherungskonzern beständiges Wachstum, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze hätten die Erwartungen leicht übertroffen. Dass die Verluste durch Naturkatastrophen über dem vorgesehenen Budget gelegen hätten, sei zwar nicht überraschend, aber doch etwas enttäuschend./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120628
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