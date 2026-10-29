NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Fähigkeit des Brauereikonzerns, den Anlegern eine attraktive Gesamtaktienrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu bieten, seien übertrieben, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
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