München (ots) -Das Buch "Dear Britain" der Autorin und langjährigen ARD-Korrespondentin Annette Dittert ist im Rahmen des Bayerischen Buchpreises mit dem Bayern 2-Publikumspreis ausgezeichnet worden. Die Preisträgerin wurde am Donnerstagabend, 29. Oktober, bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises in der Allerheiligen-Hofkirche in München bekanntgegeben.Die Hörerinnen und Hörer von Bayern 2 wählten das Buch aus fünf Titeln zu ihrem Lieblingsbuch 2026.Nominiert waren fünf Bestseller in den bayerischen Buchhandlungen in diesem Jahr. Neben "Dear Britain" standen zur Auswahl: "Lázár" von Nelio Biedermann, "Nein sagen" von Matthias Brandt, "Die Riesinnen" von Hannah Häffner, "Pina fällt aus" von Vera Zischke.In dem mit dem Bayern 2-Publikumspreis ausgezeichneten Buch "Dear Britain" (DuMont-Verlag) unternimmt die langjährige Londoner ARD-Korrespondentin Annette Dittert eine Bestandsaufnahme Großbritanniens zehn Jahre nach dem Brexit. Sie trifft auf eine polarisierte Gesellschaft mit enormen Unterschieden zwischen Arm und Reich, mit auseinanderstrebenden Identitäten von Engländern, Schotten und Walisern, mit viel Gemeinschaftsgeist einerseits und genauso viel Eigensinn andernorts. Wir treffen Schatzsucherinnen am Grund der Themse, Frauen, die sich auch von Abwasser am Strand nicht vom Schwimmen abhalten lassen, Gärtner, Lords, einen ehemaligen Gangster und viele andere. So unterhaltsam "Dear Britain" erzählt ist, so politisch ist es.BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth: "Literatur eröffnet neue Perspektiven auf unsere Gesellschaft, Lesen verzaubert und verbindet Menschen. Mit dem Bayern 2-Publikumspreis und der kontinuierlichen Berichterstattung über Bücher, über Autorinnen und Autoren macht der Bayerische Rundfunk literarische Vielfalt in und außerhalb Bayerns für ein breites Publikum erlebbar. Dieses Engagement bündeln wir kommendes Jahr in unserem Schwerpunkt BayernLiest und setzen damit ein starkes Zeichen für das Lesen."Die Verleihung des Bayerischen Buchpreises wurde ab 20.03 Uhr live im Radio auf Bayern 2 übertragen und ist auch zu finden im Bayern 2 Literaturpodcast "Buchgefühl. Lesung und Gespräch (https://www.ardsounds.de/sendung/buchgefuehl-lesung-und-gespraech/urn:ard:show:35ac3473ddd03266/)".Über die Preisträger des Bayerischen Buchpreises in den Kategorien Belletristik und Sachbuch entschied die Jury am Abend nach einer Live-Debatte vor Publikum. Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ging an den Journalisten, Filmemacher und Autor Stefan Aust. Weitere Infos unter: www.bayerischer-buchpreis.deMehr über Annette Dittert und das neue Bayern 2-Lieblingsbuch "Dear Britain" im Bayern 2 Literaturpodcast "Buchgefühl. Lesung und Gespräch", ab dem 30. Oktober hier in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/buchgefuehl-lesung-und-gespraech/urn:ard:show:35ac3473ddd03266/).Über die PreisverleihungDer Bayerische Buchpreis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Bayern vergeben. Bayern 2 ist Medienpartner.Pressekontakt:BR-PressestelleTina PetersenE-Mail: tina.petersen@br.deTel. +49 (0)89 5900-10564www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6380482