Im Mittelpunkt der Tätigkeit in Madrid stehen der Ausbau der Präsenz des Unternehmens in Südeuropa und die Erschließung neuer Marktchancen.

Icon Solutions das britische Fintech-Unternehmen, das Banken weltweit dabei unterstützt, hochmoderne Zahlungssysteme zu entwickeln und einzuführen hat Raquel Guillot zur Vertriebsleiterin für Südeuropa ernannt, um die Einführung des Icon Payments Framework (IPF) in der Region voranzutreiben.

Guillot verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bankwesen, Analytik, Betrugsbekämpfung, Zahlungsverkehr und Technologie für das Kernbankgeschäft. Sie begann ihre Karriere bei der Citibank, bevor sie in die Finanztechnologie wechselte und dort Positionen bei SAS, ACI Worldwide und anderen Technologieanbietern, darunter Thought Machine, bekleidete.

IPF ist das international bewährte Entwicklungsframework für den Zahlungsverkehr, auf das Banken weltweit vertrauen, darunter Citi, UBS, NatWest und BNP Paribas. Es ermöglicht Banken, ihre Systeme zügig, strukturiert und mit geringem Risiko umzustellen ganz nach ihren eigenen Vorstellungen.

Guillot mit Arbeitssitz in Madrid wird sich darauf konzentrieren, die Einführung von IPF bei führenden Finanzinstituten in Südeuropa und Lateinamerika voranzutreiben, damit diese Lösungen für die Zahlungsabwicklung wesentlich schneller implementieren können und dabei die volle Kontrolle über Zeitpläne und Kosten behalten.

Raquel Guillot kommentierte ihre Ernennung wie folgt: "Was mich an Icon gereizt hat, war die Kombination aus starker Technologie, einem klaren Verständnis für die Bedürfnisse von Banken und einem Team, dem seine Kunden wirklich am Herzen liegen. Der Zahlungsverkehr entwickelt sich rasant weiter, und Banken erkennen zunehmend die Notwendigkeit, ihre Infrastruktur zu modernisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Erfahrungen zu bieten, die ihre Kunden erwarten. Durch die Konsolidierung fragmentierter Systeme und den schrittweisen Übergang zu einer einheitlichen Infrastruktur, die jede Art von Zahlung jederzeit und überall unterstützt, können Banken die grundlegenden Ziele der Transformation verwirklichen nämlich mit weniger mehr zu erreichen."

Liam Jeffs, Global Sales Director bei Icon Solutions, erklärte: "Raquels Aufgabe wird darin bestehen, Banken in dieser Region darüber zu informieren, wie sie mehr Kontrolle über ihre Zahlungsstrategie erlangen, den richtigen Weg für ihr Unternehmen finden und die Grundlagen für langfristiges Wachstum und Innovation schaffen können. Raquel verfügt über die richtige Erfahrung, um ihnen genau dabei zu helfen wir freuen uns sehr, sie an Bord zu haben, damit sie uns bei unserer weiteren Expansion unterstützt."

Raquels Ernennung ist die zweite wichtige Ernennung im Vertriebsbereich in diesem Jahr für Icon Solutions, nach der Berufung von Anders Olofsson zum Sales Director, EMEA im April.

Weitere Informationen über Icon Solutions erhalten Sie von Oli Houseman bei iseepr unter oli@iseepr.co.uk

Über Icon Solutions

Icon Solutions ist ein Fintech-Unternehmen, das seit 2009 fortschrittliche Zahlungssysteme entwickelt und implementiert.

Unser Kernprodukt das Icon Payments Framework (IPF) ist ein international bewährtes Entwicklungsframework für Zahlungslösungen, auf das Tier-1-Banken auf der ganzen Welt vertrauen, darunter Citi, NatWest, UBS und BNP Paribas.

Mit dem IPF stehen Banken die erforderlichen Technologien und Prozesse zur Verfügung, um die Transformation ihrer Zahlungsinfrastruktur eigenständig voranzutreiben. Es ermöglicht Ihnen eine deutlich schnellere Entwicklung, Erprobung und Einführung von Lösungen zur Zahlungsabwicklung, während Sie die vollständige Kontrolle über Zeitpläne und Kosten behalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter iconsolutions.com.

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