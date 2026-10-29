Fiserv ist eines der größten und zugleich unbekanntesten Finanztechnologie-Unternehmen der Welt. Während Marken wie PayPal oder Stripe im Alltag präsenter sind, agiert Fiserv als das unsichtbare Rückgrat des globalen Zahlungsverkehrs und Bankenwesens. Die Fiserv-Aktie hat rund 80 Prozent seit ihrem Höchststand verloren. Trotz schwacher Geschäftszahlen bietet die niedrige Bewertung langfristig enorme Chancen, sofern das Unternehmen zu stabilem Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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