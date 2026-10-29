Der lizenzierbare Perturbations-Datensatz umfasst Transkriptome und proteomische Sekretome zum Verständnis der menschlichen Immunantwort

Parse Biosciences, der führende Anbieter skalierbarer und zugänglicher Einzelzell-Sequenzierung und ein Unternehmen der QIAGEN-Gruppe, sowie Nomic Bio, ein führender Anbieter von proteomischer Hochdurchsatz-Profilierung, gaben heute ihre Partnerschaft zur Erstellung von "Cascade" bekannt, einem grundlegenden Datensatz mit 100 Millionen Zellen zum Verständnis der menschlichen Immunantwort. Der Umfang und die Tiefe des Datensatzes werden den Partnern aus der Pharmabranche Einblicke in die Immunbiologie auf Zell- und Proteinebene ermöglichen und so ihre Fähigkeit beschleunigen, neue Wirkstoffziele zu identifizieren und zu validieren.

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Cascade hat bereits grundlegende Zusagen von führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen erhalten, darunter GSK, Pfizer, Sanofi, Graph Therapeutics und Turbine, was die Nachfrage nach groß angelegten, multimodalen Immundaten in der Wirkstoffforschung unterstreicht.

Cascade ist ein multimodaler, auf Störungsszenarien basierender Datensatz, der erfasst, wie Immunzellen über mehrere Zeitpunkte hinweg auf eine Behandlung reagieren, und die größte KI-fähige Ressource ihrer Art für die Immunmodellierung darstellt. Der Datensatz wird 100 Millionen Einzelzell-RNA-Seq-Profile mit mehr als 11.000 proteomischen Sekretomprofilen kombinieren und so erfassen, wie verschiedene Immunzelltypen auf über 150.000 einzelne und kombinatorische Zytokin- und Wirkstoff-Störungsbedingungen reagieren. Durch die Verknüpfung von transkriptomischen und proteomischen Messwerten derselben Immunreaktionen im Zeitverlauf wird Cascade Forschern einen beispiellosen Einblick in die Mechanismen bieten, die die menschliche Immunsignalisierung steuern, und damit eine entscheidende Datenlücke für die Erstellung prädiktiver, virtueller Zellmodelle schließen.

Die Generierung der Einzelzell-RNA-Seq-Daten erfolgt im GigaLab von Parse, einem Hochdurchsatz-Dienstleistungslabor, das in der Lage ist, jährlich Milliarden von Zellen zu profilieren. Diese Daten werden mit proteomischen Sekretomdaten abgeglichen, die über die Omini-1000-Plattform von Nomic generiert werden, welche mehr als 1.000 sekretierte Proteine in allen Proben misst.

"Die biologische KI-Modellierung ist an einen Datenengpass gestoßen. Trotz ihrer zentralen Rolle in der Wirkstoffforschung gibt es überraschend wenige verfügbare Daten, die die menschliche Immunantwort auf wichtige Störfaktoren wie Zytokine und andere Medikamente messen. Cascade ist ein entscheidender Schritt, um diese Wechselwirkungen aufzudecken, und wir erwarten, dass sich dadurch die Vorhersagekraft der KI-Modelle unseres Partners drastisch verbessern wird", sagte Charlie Roco, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Parse Biosciences.

"KI-Modelle der Immunbiologie müssen nicht nur erfassen, wie sich Zellzustände verändern, sondern auch die Proteinsignale, mit denen Zellen kommunizieren", sagte Milad Dagher, Mitbegründer und CEO von Nomic Bio. "Cascade vereint quantitative, zeitaufgelöste Proteinmessungen mit Einzelzelldaten in einem Umfang, der Forschern dabei helfen kann, die Entwicklung von Immunreaktionen zu modellieren und vorherzusagen, wie sich diese unter neuen Störungen verändern."

Parse und Nomic sind weiterhin offen für weitere Partner. Für Lizenzanfragen besuchen Sie bitte www.parsebiosciences.com/cascade.

Über Nomic Bio

Nomic wurde gegründet, um biologische Messungen zu vereinfachen und Wissenschaftlern zu ermöglichen, Leben zu verlängern, indem Proteomik zugänglich, skalierbar und zur Routine wird. Basierend auf seiner proprietären nELISA-Technologie liefert Nomic groß angelegte, quantitative und kosteneffiziente Proteindaten, um Entdeckung, Entwicklung und Umsetzung zu beschleunigen. Sein End-to-End-Service kombiniert flexible Inhalte, fachkundige Unterstützung und analysefertige Ergebnisse und ermöglicht so die nahtlose Integration der Proteomik in alle Phasen der Wirkstoff- und Biomarker-Entwicklung. Die Mission von Nomic ist es, die Proteomik in der modernen Biologie allgegenwärtig zu machen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie nomic.bio oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences, ein Unternehmen von QIAGEN, ist ein globales Life-Science-Unternehmen, dessen Mission es ist, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Durch die Befähigung von Forschern, Einzelzellsequenzierung in beispiellosem Umfang und mit beispielloser Einfachheit durchzuführen, hat sein bahnbrechender Ansatz wegweisende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem ermöglicht.

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