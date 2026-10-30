Positively Languages, einer der führenden Anbieter von Sprachkursen, stellt heute seinen neuen Markenauftritt vor. Das Unternehmen, das zuvor unter Kaplan Languages Group firmierte und im Mai 2026 von Inspirit Capital übernommen wurde, erweitert zugleich sein Angebot: Auf Malta eröffnet eine neue Sprachschule, in London kommen weitere Räumlichkeiten hinzu.

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Positively Languages, formerly known as Kaplan Languages Group, has taught English, French and German to more than one million students from 140 countries over the past 20 years.

Hinter dem neuen Markennamen Positively Languages steht der Leitgedanke Experience moves you forward. Er bildet die Grundlage für das künftige Wachstum des Unternehmens: mit neuen, erlebnisorientierten Angeboten und weiteren Sprachschulen im Herzen bedeutender Kulturmetropolen.

Das Unternehmen eröffnet außerdem eine neue Sprachschule auf Malta. Positively Languages Malta liegt mitten in St. Julian's, nördlich der Hauptstadt Valletta. Mit mehr als 25 Unterrichtsräumen wird die neue Schule zu den größten auf Malta zählen. Sie zieht in die früher von der EC Group genutzten Räumlichkeiten ein. Dort können die Sprachschüler hochwertigen Englischunterricht mit unvergesslichen Erlebnissen in einem internationalen Umfeld verbinden.

Außerdem hat Positively Languages diese Woche seine Räumlichkeiten in London erweitert. Der neue Standort am Bloomsbury Place 4 liegt direkt neben der bestehenden Sprachschule in Hausnummer 5. Zu den sieben Unterrichtsräumen in Hausnummer 5 kommen acht modern ausgestattete Räume hinzu. So kann das Unternehmen die steigende Nachfrage nach Englischkursen im Zentrum Londons bedienen.

William Wellesley, Executive Chair von Positively Languages, erklärt: "Wir freuen uns, mit Positively Languages unter einem neuen Namen aufzutreten und noch in derselben Woche eine neue Sprachschule auf Malta sowie zusätzliche Räumlichkeiten am Bloomsbury Place in London zu eröffnen. Malta gehört nach wie vor zu den beliebtesten Reisezielen, um Englisch zu lernen. Diese Entwicklungen fallen in eine spannende Phase für unsere neu gegründete Positively Languages Group. Wir wollen erstklassigen Sprachunterricht mit attraktiven Reisezielen und Erfahrungen verbinden, die Menschen weiterbringen."

Über Positively Languages:

Positively Languages, ehemals Kaplan Languages Group (Kaplan International Languages), wurde im Mai 2026 von Inspirit Capital übernommen. Als internationaler Anbieter von Sprachkursen vermittelt das Unternehmen Lernenden die sprachlichen Fähigkeiten und das Selbstvertrauen, um mit Menschen auf der ganzen Welt kommunizieren zu können. Das Unternehmen blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung zurück und bietet Englisch-, Französisch- und Deutschkurse für alle Altersgruppen an einigen der schönsten Reiseziele der Welt an.

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