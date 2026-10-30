Auf Basis von Google Cloud und Gemini for Business wollen NIQ und Google die KI-gestützte Produktsuche, die Ermittlung der Produktverfügbarkeit und die Erfolgsmessung grundlegend verändern

NielsenIQ (NYSE: NIQ) und Google haben eine umfassende Zusammenarbeit angekündigt, um die Entwicklung des agentischen Handels zu beschleunigen. Dazu werden die weltweiten Handels- und Produktdaten von NIQ mit dem KI-gestützten Handelsökosystem von Google verknüpft. So sollen Verbraucher Produkte leichter finden und prüfen können, ob diese vor Ort verfügbar sind. NIQ und Google wollen den Shopping Graph von Google mit seinen mehr als 60 Milliarden Produkteinträgen um die Commerce Intelligence von NIQ erweitern. Darüber hinaus hat NIQ Google Cloud als einen seiner wichtigsten Anbieter von KI- und Cloud-Diensten ausgewählt. Zudem ist geplant, Gemini for Business weltweit allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.

KI unterstützt Verbraucher längst nicht mehr nur bei der Produktsuche, sondern empfiehlt zunehmend eigenständig Produkte und übernimmt auch den Kauf. Für Marken und Händler werden deshalb verlässliche Produktinformationen, aktuelle Verfügbarkeitsdaten und die Messbarkeit der Ergebnisse immer wichtiger. Die Partnerschaft soll den agentischen Handel zuverlässiger machen und eine bessere Erfolgsmessung ermöglichen. Dafür kombinieren die Unternehmen die umfassenden Verbraucher- und Handelsdaten von NIQ aus The Full View mit der globalen Reichweite und den KI-Funktionen von Google Cloud und Gemini for Business.

Die Partnerschaft umfasst drei Bereiche:

Mehr Tempo und Skalierbarkeit im Unternehmen: Im Rahmen der Vereinbarung führt NIQ Google Cloud und Gemini for Business weltweit für seine Mitarbeiter ein, um interne Abläufe zu beschleunigen. Durch den unternehmensweiten Einsatz dieser Technologien sollen mehr Arbeitsabläufe automatisiert, die betriebliche Effizienz gesteigert und Innovationen in allen Geschäftsbereichen schneller umgesetzt werden. Die modernisierte Infrastruktur bildet zugleich die Grundlage für die Entwicklung und den großflächigen Einsatz eigener KI-gestützter Handelsanalyselösungen und Anwendungen der nächsten Generation für NIQ-Kunden.

Innovationen im Handel: NIQ und Google wollen den agentischen Handel gemeinsam weiterentwickeln. Im Mittelpunkt stehen dabei die Produktsuche und die Prüfung der Verfügbarkeit vor Ort. Dazu bringt NIQ seine Commerce Intelligence ein, darunter Product Intelligence mit Daten zu mehr als 250 Millionen Produkten und Store Intelligence mit Informationen zu Einzelhandelsstandorten und Umsätzen in 90 Ländern. Diese Daten sollen KI-gestützten Handelssystemen ermöglichen, passende Produkte zu erkennen und ihre lokale Verfügbarkeit besser einzuschätzen. Verbraucher können so leichter finden, was sie suchen, und agentische Einkaufsfunktionen nutzen.

Erfolgsmessung und Kapitalrendite: NIQ integriert Meridian, das Open-Source-Framework von Google für Marketing-Mix-Modellierung (MMM), in seine KI-native Plattform NIQ Cadence zur Messung der Marketingwirkung. Durch die Verknüpfung der umfangreichen Einzelhandelsumsatzdaten von NIQ mit der offenen Methodik von Meridian erhalten Marken eine Lösung, mit der sie die Marketingwirkung kontinuierlich messen, Maßnahmen testen und ihre Ausgaben optimieren können. Marken können reale Kaufdaten in ihre Meridian-Modelle einfließen lassen und mit Meridian GeoX standortbezogene Experimente durchführen, um zu ermitteln, wie sie zusätzliche Marketingausgaben am wirkungsvollsten einsetzen. So können Werbetreibende besser nachvollziehen, wie Verbraucher zu ihrer Kaufentscheidung gelangen, die Wirkung einzelner Kanäle vergleichen und ihre Werbeausgaben in Echtzeit optimieren. Damit erhalten sie ein vollständiges Bild davon, welche Produkte empfohlen und gekauft wurden und welche Faktoren tatsächlich zum Wachstum beigetragen haben.

"Der agentische Handel verändert, wie Verbraucher Produkte finden und kaufen. Damit das auch in großem Maßstab funktioniert, müssen wir als Branche zusammenarbeiten", so Jim Peck, Executive Chairman und Chief Executive Officer bei NIQ. "Die Commerce Intelligence von NIQ zeigt, was Verbraucher wollen, was verfügbar ist und was am Ende tatsächlich gekauft wird. Mit dieser umfassenden Partnerschaft wollen wir den agentischen Handel noch präziser, nützlicher und besser messbar machen und Marken, Händlern und Verbrauchern verlässliche Ergebnisse bieten."

"Jede Marke will mithilfe von KI wachsen. Doch autonome Agenten sind nur so zuverlässig wie die Daten, auf denen sie beruhen", sagt Ashish Gupta, VP/GM Merchant Shopping bei Google. "Gemeinsam mit NIQ prüfen wir unter anderem, wie dessen umfangreiche Produktkatalog- und Verfügbarkeitsdaten neue Formen des Einkaufens mit agentischer KI unterstützen können."

Die Partnerschaft baut auf den jüngsten Fortschritten beider Unternehmen auf. Dazu gehören die Markteinführungen der ConnectAI Suite, von Product Intelligence und von Connected Content durch NIQ.

Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Vorhaben und Meilensteinen werden im Verlauf der Partnerschaft bekannt gegeben.

Weitere Mitteilungen:

https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/niq-expands-google-relationship-with-meridian-integration-into-niq-cadence/

KI-gestützte Funktionen von NIQ auf der C360: https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/unveils-six-new-ai-powered-capabilities-at-c360-executing-on-its-vision-for-agentic-commerce-ai-product-capabilities/

NIQ Product Intelligence Connected Content: https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/niq-launches-product-intelligence-to-power-ai-driven-commerce/

NIQ Commerce Lab Commerce Intelligence framing: https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/niq-launches-commerce-lab-to-build-the-data-and-measurement-layer-for-ai-driven-commerce/

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führender Anbieter von Verbraucheranalysen und liefert umfassende Erkenntnisse über das Kaufverhalten von Verbrauchern. NIQ kombiniert eine weltweit einzigartige Datenabdeckung und detaillierte Verbraucher- und Einzelhandelsanalysen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der KI-Modellierung. So hilft das Unternehmen seinen Kunden, komplexe Daten in fundierte Entscheidungen und zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen. NIQ ist in mehr als 90 Ländern tätig. Die Daten des Unternehmens erfassen rund 82 Prozent der Weltbevölkerung und Verbraucherausgaben von mehr als 7,4 Billionen US-Dollar. Mit The Full View ermöglicht NIQ Marken und Händlern, besser zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie sich dafür entscheiden und welche Maßnahmen sich daraus ableiten lassen. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.niq.com.

Über Google Cloud

Google Cloud bietet einen leistungsstarken, optimierten KI-Technologie-Stack, der von der KI-Infrastruktur über führende Modelle wie Gemini, Datenmanagement und Sicherheitslösungen für Multicloud-Umgebungen bis hin zu Entwicklertools, Plattformen, Agenten und Anwendungen reicht. Damit können sich Unternehmen auf das Zeitalter der agentischen KI vorbereiten. Kunden in mehr als 200 Ländern und Regionen setzen auf Google Cloud als Technologiepartner.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung über die Partnerschaft von NIQ und Google zur Weiterentwicklung des agentischen Handels kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese betreffen geplante Funktionen, erwartete Zeitpläne, angestrebte Vorteile und die Verfügbarkeit von Produkten im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit von NIQ mit Google und Google Cloud sowie das erwartete Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Prognosen, denen verfügbare Daten, bisherige Entwicklungen und verschiedene Annahmen zugrunde liegen. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "plant", "wird" oder "ist darauf ausgelegt" sowie ähnliche Formulierungen dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse und unterliegen Unsicherheiten. Dazu zählen Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und des Wettbewerbsumfelds. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklich oder sinngemäß dargestellten Erwartungen abweichen. Wir bemühen uns zwar, unsere Erkenntnisse auf verlässliche Daten und fundierte Methoden zu stützen, sind jedoch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund späterer Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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