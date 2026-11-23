Zwei neu hinzugekommene Kunden untermauern den wachsenden Erfolg des NIQ-Modells, das Verbraucher- und Marktinformationen in KI-Workflows von Unternehmen integriert

NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherinformationen, gab heute bekannt, dass Arthea, ein globales Unternehmen für Wellness und Körperpflege, sowie Pernod Ricard USA, ein führender Wein- und Spirituosenhersteller, als neueste öffentlich benannte Kunden in sein ConnectAI-Charter-Programm aufgenommen wurden. Mit diesen Ankündigungen steigt die Gesamtzahl der ConnectAI-Kundenprojekte auf zehn, die die Bereiche Lebensmittel, Getränke, Tierpflege, Wellness, Körperpflege und Schönheit abdecken.

Im Rahmen des "ConnectAI-Charter"-Programms arbeiten engagierte, vor Ort eingesetzte Ingenieure und Datenwissenschaftler von NIQ direkt mit den Kunden zusammen, um die Nutzung der firmeneigenen Daten und Verbraucherinformationen von NIQ in deren internen Arbeitsabläufen und bei der KI-gestützten Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Jede Zusammenarbeit wird auf die geschäftlichen Prioritäten des Kunden zugeschnitten und trägt gleichzeitig zur Entwicklung KI-gestützter Fähigkeiten bei, die sich über Teams, Anwendungsfälle und KI-Ökosysteme hinweg skalieren lassen.

Der wachsende Kundenstamm spiegelt das steigende Interesse an integrierten Verbraucherinformationen wider, während Unternehmen ihre KI-Strategien vorantreiben.

"Die firmeneigene KI-Plattform von Arthea ist ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie und ermöglicht eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen", sagte Ritwick Rane, Chief Transformation Officer bei Arthea. "Unsere Teilnahme am ConnectAI-Charter-Programm von NIQ war für unsere Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Durch die Integration interner Daten und der bewährten Marktinformationen von NIQ in KI-gestützte Arbeitsabläufe können wir mit größerer Sicherheit agieren, gleichzeitig die Nachfrage erkennen und neue Angebote noch schneller auf den Markt bringen."

"Um das Potenzial von KI voll auszuschöpfen, bedarf es einer Grundlage aus vertrauenswürdigen, vernetzten Daten", sagte Andrew Rabe, Senior Director, Data Automation Governance, bei Pernod Ricard USA "Wir bauen unsere Partnerschaft mit NIQ über Optiq aus, um unsere kommerziellen und finanziellen Analysen zu bereichern und so tiefere Einblicke sowie fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen."

Vom Proof-of-Concept zur Skalierung

ConnectAI ist ein Angebot im Rahmen der NIQ-Strategie "Intelligence that Fuels AI" und erweitert die Expertise des Unternehmens im Bereich Verbraucher- und Einzelhandelsmessung auf die KI-Umgebungen der Kunden. Es ergänzt die speziell entwickelten KI-Anwendungen und die Commerce-Intelligence-Strategie von NIQ und bietet Kunden vielfältige Möglichkeiten, die Informationen von NIQ zu nutzen: über NIQ-Produkte, innerhalb ihrer eigenen Technologieumgebungen oder durch gemeinsam entwickelte Workflows.

Die zehn ConnectAI-Pilotprojekte liefern nun Belege aus verschiedenen Branchen und KI-Anwendungsfällen, von Verbraucher- und Trendanalysen über Nachfrageprognosen und Analysen bis hin zu einem breiteren Zugang zu Marktinformationen. Gemeinsam helfen sie NIQ dabei, wiederholbare Plattformdienste und -funktionen zu verfeinern, die sich über Organisationen und KI-Ökosysteme hinweg skalieren lassen.

"Zehn Kunden arbeiten derzeit mit uns zusammen, und zwar in einigen der größten Kategorien im Verbraucher- und Einzelhandelsbereich", sagteIrina Stoian, Chief AI Commercial Officer bei NIQ."Das sagt uns etwas Wichtiges: Unternehmen sind bereit, KI einzusetzen, und sie benötigen dafür fundiertere Informationen als Grundlage. Wir haben aus diesen ersten Projekten viel gelernt und sind nun bereit, das, was funktioniert, zu skalieren. 2027 geht es darum, dies weiter voranzutreiben mit mehr Kunden, mehr Anwendungsfällen und mehr Möglichkeiten, die Informationen von NIQ nutzbar zu machen."

NIQ plant, das ConnectAI-Charter-Programm weiter auszubauen, einschließlich weiterer Kooperationen mit Marken und Einzelhändlern. Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit mit den vor Ort eingesetzten Engineering- und Data-Science-Teams von NIQ interessiert sind, können hier ihr Interesse bekunden.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ConnectAI?

ConnectAI ist die Plattform und das kollaborative Bereitstellungsmodell von NIQ, das es Kunden ermöglicht, NIQ-Daten, -Analysen und den geschäftlichen Kontext innerhalb der KI-Umgebung des Kunden zu nutzen. Es kombiniert den Zugang zur Technologie mit dedizierter Unterstützung durch Ingenieure und Data-Science-Experten, um Workflows rund um spezifische Geschäftsentscheidungen aufzubauen.

Inwiefern unterscheidet sich ConnectAI von bestehenden NIQ-Produkten?

Die bestehenden Anwendungen von NIQ liefern Erkenntnisse über speziell entwickelte NIQ-Erlebnisse. ConnectAI ermöglicht es Kunden, NIQ-Erkenntnisse innerhalb ihrer eigenen KI-Systeme, Anwendungen und Arbeitsabläufe gemäß den geltenden vertraglichen Berechtigungen zu nutzen. Die beiden Ansätze ergänzen sich und ermöglichen es Kunden, auf die NIQ-Fähigkeiten so zuzugreifen, wie es für ihr Geschäft am besten passt.

Was entwickeln die teilnehmenden Kunden?

Jedes Projekt wird individuell auf den Kunden zugeschnitten. Mögliche Anwendungsfälle umfassen Nachfrageprognosen, Wettbewerbsanalysen, Entscheidungen im Einzelhandel und zur Regalsortierung, die Erkennung von Verbraucher- und Kategorietrends, Wachstumsplanung sowie einen breiteren Zugang zu Erkenntnissen im gesamten Unternehmen.

Was macht das NIQ-Builder-Team?

NIQ stellt Ingenieure und Datenwissenschaftler zur Verfügung, die eng mit den Technologie-, Daten- und Geschäftsteams des Kunden zusammenarbeiten. Gemeinsam konfigurieren sie Datenverbindungen, den geschäftlichen Kontext und KI-gestützte Arbeitsabläufe entsprechend den Systemen, Prioritäten und Erfolgskennzahlen des Unternehmens.

Steht ConnectAI allen potenziellen Kunden zur Verfügung?

ConnectAI wird derzeit im Rahmen einer ersten Gruppe von Pilotprojekten entwickelt. NIQ geht davon aus, dass die Erkenntnisse aus diesen Kooperationen in die weitere Entwicklung und zukünftige Ausweitung des Programms einfließen werden.

Wie fügt sich ConnectAI in die übergeordnete KI-Strategie von NIQ ein?

ConnectAI ist ein frühes Angebot innerhalb der Säule "Intelligence that Fuels AI" von NIQ. Zur übergeordneten Strategie von NIQ gehören zudem speziell entwickelte KI-Anwendungen für kommerzielle Arbeitsabläufe sowie Commerce Intelligence für das aufkommende KI-gesteuerte Einkaufsökosystem.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das das umfassendste und fundierteste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern bietet und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination eines einzigartigen globalen Datensatzes und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung zum ConnectAI-Charter-Programm von NIQ enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu erwarteten Verbraucherverhalten, Markttrends, Branchenentwicklungen sowie zu den erwarteten Vorteilen, Leistungen oder Ergebnissen der Zusammenarbeit von NIQ, einschließlich Aussagen zu Plattformfunktionen, Wachstumschancen und geschäftlichen Auswirkungen. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "sagt voraus" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, einschließlich Änderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir bestrebt sind, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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