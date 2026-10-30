EQS-News: Toyama Prefectural Museum of Art and Design
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TOYAMA, Japan, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Kunst- und Designmuseum der Präfektur Toyama hat eine Ausschreibung für die "15. International Poster Triennale in Toyama 2027" (abgekürzt IPT2027; Termine: Mitte Dezember 2027 - März 2028 (vorläufig)) veröffentlicht, eine internationale Plakatausstellung, die alle drei Jahre im Museum stattfindet. Detaillierte Richtlinien und weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie auf der IPT2027-Seite der Website des Museums.
EINTRITTSKATEGORIEN
KATEGORIE A / KATEGORIE B: Gedruckte Poster
KATEGORIE A
KATEGORIE B
- Anzahl der Einreichungen: Bis zu 2 Einreichungen
Einreichungsmodalitäten (Kategorien A & B):
Kategorie U30 + STUDENTEN: Digitale Einreichungen
- Anzahl der Einreichungen: Bis zu 2 Einreichungen
Einreichungsmodalität
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen: https://tad-toyama.jp/en/ipt
*Teilnahmeberechtigung: Poster, die am oder nach dem 1. Februar 2024 erstellt wurden.
Einreichungszeitraum
Referenzmaterialien
2. Die 15. International Poster Triennale in Toyama, 2027 (IPT2027)
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30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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