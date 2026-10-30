Der Diesel sollte längst auf dem Rückzug sein. Doch auf Baustellen, in Bergwerken und im internationalen Güterverkehr sieht die Realität anders aus. Schwere Maschinen müssen zuverlässig laufen, auch dort, wo Ladeinfrastruktur fehlt und Stillstand Tausende Euro kostet. Deshalb investieren Motorenhersteller weiter in effizientere Verbrenner, während Nachrüstspezialisten versuchen, den Verbrauch bestehender Flotten zu senken. Für Anleger entsteht dabei ein Gegensatz. Milliardenkonzerne entwickeln neue Motorengenerationen, kleinere Technologieanbieter wollen aus Millionen bereits installierter Dieselmotoren ein Geschäft machen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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