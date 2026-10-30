DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Oktober

=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel PROGNOSE: +2,6% gg Vj zuvor: +2,7% gg Vj *** 00:50 JP/Industrieproduktion September PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm *** 07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 2. Quartal: 0,0% gg Vq *** 07:30 FR/Privater Verbrauch September PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (9:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,0% gg Vm/+8,3% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +3,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +3,6% gg Vj zuvor: +3,4% gg Vj *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 2. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,6% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober HVPI PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +8.000 gg Vm zuvor: +12.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q3 kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: 0,0% gg Vj 2.Quartal: +0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +1,1% gg Vj 2. Quartal: +1,0% gg Vj *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen Oktober und Sachsen Oktober 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" *** 11:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +4,5% gg Vj zuvor: +4,2% gg Vj *** 11:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q *** 13:30 CA/Bruttoinlandsprodukt (BIP) monatlich August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq 2. Quartal: +0,9% gg Vq *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 56,0 zuvor: 58,8 *** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More - The National Bank on Tour event *** 17:10 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz der San-Francisco-Fed *** 17:30 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (18:15 Telefonkonferenz) *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - SE/Verkürzter Handel in Schweden ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 01:16 ET (05:16 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.