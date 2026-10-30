The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2026
ISIN Name
DE000A41YD32 BIOXXMED AG INH O.N.
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA11D/22
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1660
DE000LB38XXX LBBW MTN OPF 23/26
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA11A/24
USP1047VAXXX BCO MACRO 16/26 FLR REGS
XS1713463XXX ENEL S.P.A. 18/UND FLR
XS1511793XXX FIL LTD. 16/26
XS1512677XXX BQUE F.C.MTL 16/26 MTN
US471048AXXX JAP BK INT 16/26
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1218
US0517741XXX AURORA INN INC DEF.OPT26 WARRANT
AT0000810XXX ALLSTARS OPPORT. T INVESTMENT
FR0129287XXX FRANKREICH 25/26 ZO
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2749
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2026
ISIN Name
DE000A41YD32 BIOXXMED AG INH O.N.
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA11D/22
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1660
DE000LB38XXX LBBW MTN OPF 23/26
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA11A/24
USP1047VAXXX BCO MACRO 16/26 FLR REGS
XS1713463XXX ENEL S.P.A. 18/UND FLR
XS1511793XXX FIL LTD. 16/26
XS1512677XXX BQUE F.C.MTL 16/26 MTN
US471048AXXX JAP BK INT 16/26
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1218
US0517741XXX AURORA INN INC DEF.OPT26 WARRANT
AT0000810XXX ALLSTARS OPPORT. T INVESTMENT
FR0129287XXX FRANKREICH 25/26 ZO
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2749
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