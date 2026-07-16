DJ PTA-Adhoc: bioXXmed AG: Kündigung Einbeziehung Freiverkehr

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

bioXXmed AG: Kündigung Einbeziehung Freiverkehr

Heidelberg (pta000/16.07.2026/12:45 UTC+2)

Kündigung Einbeziehung Freiverkehr

Heidelberg, 16. Juli 2026 Der Vorstand der bioXXmed AG ("Gesellschaft" ISIN: DE000A41YD32 / Freiverkehr / Basic Board) hat heute, am 16. Juli 2026, mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß -- 30 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen (sog. Delisting). Der Vorstand der Gesellschaft wird daher heute, am 16. Juli 2026, ein entsprechendes Kündigungsschreiben an die Deutsche Börse AG senden.

Mit Ablauf der Kündigungsfrist, die gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse drei Monate beträgt und die entsprechend dem Kündigungsschreiben am 31. Oktober 2026 endet, wird der Handel von Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse eingestellt. Bis zum letzten Handelstag vor dem Kündigungstermin haben die Aktionäre der Gesellschaft weiterhin die Möglichkeit, ihre Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu handeln.

16. Juli 2026

Der Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: bioXXmed AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Andreas Danner Tel.: +49 6221 64924 88 E-Mail: info@bioxxmed.ag Website: www.bioxxmed.ag ISIN(s): DE000A41YD32 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784198700943 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2026 06:45 ET (10:45 GMT)