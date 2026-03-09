Anzeige
Mehr »
Montag, 09.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Verdoppelt - und noch nicht am Ziel? Dieser Rohstoff-Explorer profitiert vom Antimon-Boom
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A41YD3 | ISIN: DE000A41YD32 | Ticker-Symbol: T5O
Stuttgart
09.03.26 | 14:31
1,200 Euro
+7,14 % +0,080
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BIOXXMED AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BIOXXMED AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,300-15:12
Dow Jones News
09.03.2026 14:21 Uhr
199 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: bioXXmed AG: Vollzug des Verkaufs der Rancoderm GmbH

DJ PTA-News: bioXXmed AG: Vollzug des Verkaufs der Rancoderm GmbH

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

bioXXmed AG: Vollzug des Verkaufs der Rancoderm GmbH

Heidelberg (pta000/09.03.2026/13:50 UTC+1)

Vollzug des Verkaufs der Rancoderm GmbH

Heidelberg, 9. März 2026 - Die bioXXmed AG (nachfolgend auch "Gesellschaft") gibt bekannt, dass am heutigen Tag der Fixkaufpreis für den auf der Hauptversammlung am 12. November 2025 beschlossenen Verkauf der Rancoderm GmbH über 160.000,- Euro bezahlt wurde. Damit ist die letzte Bedingung des Kaufvertrags vom 25. September 2025 erfüllt und sowohl die Geschäftsanteile an der Rancoderm GmbH als auch das Gesellschafterdarlehen nebst Zinsforderung gehen auf den Erwerber, die Rose Investment- und Beteiligungs AG ("Käufer"), über.

Neben dem heute erhaltenen Baranteil in Höhe von 160.000,- Euro sieht der Kaufvertrag noch erfolgsabhängige Zahlungen vor. Mit der Zulassung von DermaPro(R) als Medizinprodukt erhält die Gesellschaft eine Milestone-Zahlung in Höhe von 125.000,- EUR. Des Weiteren sieht der Vertrag eine Umsatzbeteiligung in Höhe von 10% der Umsätze für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beginn der Kommerzialisierung vor. Im Falle eines Exits des Käufers aus der Rancoderm GmbH erhält die Gesellschaft einen Anteil am Verkaufspreis in Höhe von 10% bei einem Weiterverkauf des Erwerbers ("Exit") im Zeitraum von 5 Jahren nach Vertragsschluss; innerhalb von zwei Jahren, wenn die Zulassung als Medizinprodukt noch nicht erfolgt ist, jedoch 25%.

Die Gesellschaft wünscht der Rose Investment- und Beteiligungs AG viel Erfolg bei der Fortsetzung der Entwicklung und zukünftigen Vermarktung von DermaPro(R).

Der Vorstand

Über bioXXmed AG

BioXXmed AG ist eine unter ISIN DE000A41YD32 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr notierte Beteiligungsgesellschaft, die sich an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      bioXXmed AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Danner 
Tel.:         +49 6221 64924 88 
E-Mail:        info@bioxxmed.ag 
Website:       www.bioxxmed.ag 
ISIN(s):       DE000A41YD32 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773060600808 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.