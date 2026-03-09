DJ PTA-News: bioXXmed AG: Vollzug des Verkaufs der Rancoderm GmbH

bioXXmed AG: Vollzug des Verkaufs der Rancoderm GmbH

Heidelberg (pta000/09.03.2026/13:50 UTC+1)

Vollzug des Verkaufs der Rancoderm GmbH

Heidelberg, 9. März 2026 - Die bioXXmed AG (nachfolgend auch "Gesellschaft") gibt bekannt, dass am heutigen Tag der Fixkaufpreis für den auf der Hauptversammlung am 12. November 2025 beschlossenen Verkauf der Rancoderm GmbH über 160.000,- Euro bezahlt wurde. Damit ist die letzte Bedingung des Kaufvertrags vom 25. September 2025 erfüllt und sowohl die Geschäftsanteile an der Rancoderm GmbH als auch das Gesellschafterdarlehen nebst Zinsforderung gehen auf den Erwerber, die Rose Investment- und Beteiligungs AG ("Käufer"), über.

Neben dem heute erhaltenen Baranteil in Höhe von 160.000,- Euro sieht der Kaufvertrag noch erfolgsabhängige Zahlungen vor. Mit der Zulassung von DermaPro(R) als Medizinprodukt erhält die Gesellschaft eine Milestone-Zahlung in Höhe von 125.000,- EUR. Des Weiteren sieht der Vertrag eine Umsatzbeteiligung in Höhe von 10% der Umsätze für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beginn der Kommerzialisierung vor. Im Falle eines Exits des Käufers aus der Rancoderm GmbH erhält die Gesellschaft einen Anteil am Verkaufspreis in Höhe von 10% bei einem Weiterverkauf des Erwerbers ("Exit") im Zeitraum von 5 Jahren nach Vertragsschluss; innerhalb von zwei Jahren, wenn die Zulassung als Medizinprodukt noch nicht erfolgt ist, jedoch 25%.

Die Gesellschaft wünscht der Rose Investment- und Beteiligungs AG viel Erfolg bei der Fortsetzung der Entwicklung und zukünftigen Vermarktung von DermaPro(R).

Der Vorstand

Über bioXXmed AG

BioXXmed AG ist eine unter ISIN DE000A41YD32 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr notierte Beteiligungsgesellschaft, die sich an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Aussender: bioXXmed AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Andreas Danner Tel.: +49 6221 64924 88 E-Mail: info@bioxxmed.ag Website: www.bioxxmed.ag ISIN(s): DE000A41YD32 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart

