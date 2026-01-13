The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2026
ISIN Name
CA78471G1000 SOL GLOBAL INVESTM. CORP
BE6318634548 SARENS FIN. 20/27
CA29877A2056 EUROPEAN ELECTR. METALS
CA4598201065 INTERNATIONAL LITHIUM
DE000A4BGGE4 BIOXXMED AG INH O.N.
FR0013410370 AUPLATA MIN. GRP EO-,0005
US8959701017 TRILLER GROUP INC. O.N.
USQ6535DBH63 NATL AUSTR.B 23/33 REGS
USU4335PAB59 AMRIZE FINAN 25/28 REGS
XS2346224806 SBB TREASURY 21/29 MTN
XS2852974513 MANGROVE LUX 24/29 FLR
ZAE000156253 CURRO HLDGS LTD RC-,00001
