Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE000A4BGGE4 bioXXmed AG 13.01.2026 DE000A41YD32 bioXXmed AG 14.01.2026 Tausch 5:1
CA29877A2056 Canadian Goldfields Discovery Corp. 13.01.2026 CA1358711010 Canadian Goldfields Discovery Corp. 14.01.2026 Tausch 1:1
CA4598201065 ILC Critical Minerals Ltd. 13.01.2026 CA44967J1075 ILC Critical Minerals Ltd. 14.01.2026 Tausch 1:1
CA78471G1000 SOL Global Investments Corp. 13.01.2026 CA78471G4079 SOL Global Investments Corp. 14.01.2026 Tausch 10:1
