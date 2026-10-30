Zürich - Weil bezahlbarer Wohnraum fehlt, haben in der Schweiz Zehntausende Menschen die Gründung eines eigenen Haushalts aufgeschoben. Laut einer Studie könnten derzeit 20'000 bis 30'000 Haushalte mehr bestehen, wenn genügend Wohnungen verfügbar wären. Trotz zunehmender Bautätigkeit dürfte sich die Lage am Wohnungsmarkt nur langsam entspannen. Dabei handelt es sich um eine vorsichtige Schätzung, betonte der Immobilienberater Wüest Partner in seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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