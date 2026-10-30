New York - Die Digitalwährungsbörse Binance hat einen massiven Hackerangriff gemeldet. Über 2,5 Milliarden Dollar wurden eingefroren, um eine Entwendung dieser Gelder zu verhindern. Alle Ein- und Auszahlungen seien vorübergehend ausgesetzt, teilte Binance in der Nacht auf Freitag mit. Nach Angaben der Plattform belief sich der Gesamtbetrag der eingefrorenen Gelder auf 2,54 Milliarden Dollar. Diese Zahl könne weiter steigen. Das auf Kryptowährungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab