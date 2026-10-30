NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 120 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Halbleiterkonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, während der Ausblick auf das Schlussquartal enttäuscht habe, schrieb Blayne Curtis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Intel komme angesichts der weiter hohen Nachfrage im Servergeschäft mit der Produktion nicht hinterher, während im Geschäft mit den PC-Herstellern der Abbau von Lagerbeständen den Umsatz und die Margen belastet habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US4581401001
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