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Gerresheimer im 3. Quartal 2026 mit Umsatzwachstum und stabilem Adjusted EBITDA
Düsseldorf, 30. Oktober 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat heute vorläufige Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Der Umsatz legte inklusive der sich im Verkaufsprozess befindlichen Business Units im 3. Quartal 2026 mit 605 Mio. EUR um 8 % gegenüber der Vorjahresperiode zu (Q3 2025: 560 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA erreichte 103 Mio. EUR (Q3 2025: 106 Mio. EUR, angepasst) und lag damit stabil auf dem Niveau des Vorjahresquartals. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen mit 1,7 Mrd. EUR etwa auf Vorjahresniveau (9M 2025: 1,7 Mrd. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA blieb mit 272 Mio. EUR (9M 2025: 331 Mio. EUR, angepasst) aufgrund des Abbaus von Lagerbeständen und der schwächeren Performance in den Bereichen Tubular Glass Europa und Moulded Glass hinter der Vorjahresperiode zurück. Mit einer Adjusted EBITDA-Marge von 17,1 % im 3. Quartal 2026 (Q3 2025: 19,0 %, angepasst) erreichte die Adjusted EBITDA-Marge in den ersten neun Monaten insgesamt 15,9 % (9M 2025: 19,4 %, angepasst). Die Umsatzentwicklung im 3. Quartal und den ersten neun Monaten 2026 wurde vor allem durch den Geschäftsbereich Containment & Delivery Systems mit einer höheren Nachfrage nach Drug-Delivery-Devices positiv beeinflusst. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 erwartet Gerresheimer im Rahmen der Prognose ein stärkeres Q4 mit weiterer Ergebnisverbesserung. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Centor-Verkaufs treibt Gerresheimer nun den Vollzug des Verkaufs des Primary-Packaging-Plastics-Geschäfts (PPP) voran. Die Vorbereitungen für den Vollzug schreiten gut voran. Daher wird aktuell der Abschluss der Transaktion bereits im ersten Quartal 2027 erwartet.
"Umsatzzuwächse im 3. Quartal 2026, ein stabiles Adjusted EBITDA im Vergleich zum Vorjahresquartal und eine wesentlich verbesserte Finanzlage durch den erfolgreichen Abschluss des Centor-Verkaufs im Oktober zeigen die Fortschritte unserer Transformation", so Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. "Die nächsten Meilensteine werden der Vollzug des Verkaufs des Primary-Packaging-Plastics-Geschäfts und eine umfassende Refinanzierung sein."
Containment & Delivery Systems: Drug Delivery Devices treiben Wachstum
Primary Injectable Solutions: Stabilisierung des Geschäfts in Q3
Moulded Glass: Umsatz in Q3 stabilisiert; Ergebnis durch Abbau von Lagerbeständen beeinflusst
Die Quartalsmitteilung Q3 mit den finalen Zahlen des 3. Quartals und den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 wird Gerresheimer voraussichtlich im Dezember 2026 veröffentlichen.
Kontakt Gerresheimer
30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|E-Mail:
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